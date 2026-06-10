Accreditata la Residenza Psichiatrica “Villa Sant’Elia” della Cooperativa Sociale SKINNER

L’assistenza psichiatrica nell’ASP di Reggio Calabria si arricchisce di una nuova opportunità

assistenziale.

Dopo un lungo iter amministrativo è stata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale la Residenza

Psichiatrica “Villa Sant’Elia”, gestita dalla Cooperativa Sociale Skinner.

Negli ultimi tempi l’offerta di servizi per la psichiatria nella nostra realtà si sta arricchendo di nuove

opportunità residenziali, prima pesantemente sottodimensionata per disponibilità di posti letto

rispetto al fabbisogno della popolazione.

Tutto ciò, negli anni, ha determinato un incremento della cosiddetta “emigrazione sanitaria”, che ha

costretto decine di famiglie e persone con problematiche psichiatriche, a richiedere, e in alcuni casi,

a subire, vere e proprie deportazioni per ricoveri in altre regioni, anche del nord, lontano dagli affetti,

recidendo anche importanti legami familiari.

Con l’accreditamento di “Villa Sant’Elia”, per 20 posti letto, si pone termine a questo trend

finalmente, coloro che sono ricoverati in altre regioni potranno rientrare e ricongiungersi con

affetti.

e,

i loro

Un grazie particolare anche all’impegno dello staff dirigenziale dell’ASP di Reggio Calabria e del

Dipartimento di Salute Mentale che hanno correttamente interpretato e implementato un percorso

amministrativo rivolto allo sblocco dei ricoveri, che vigeva dal 2016 e che tanta sofferenza ha creato

nella popolazione psichiatrica locale