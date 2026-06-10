Accreditata la Residenza Psichiatrica “Villa Sant’Elia” della Cooperativa Sociale SKINNER
Giu 10, 2026 - redazione
Brain Mredicine
L’assistenza psichiatrica nell’ASP di Reggio Calabria si arricchisce di una nuova opportunità
assistenziale.
Dopo un lungo iter amministrativo è stata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale la Residenza
Psichiatrica “Villa Sant’Elia”, gestita dalla Cooperativa Sociale Skinner.
Negli ultimi tempi l’offerta di servizi per la psichiatria nella nostra realtà si sta arricchendo di nuove
opportunità residenziali, prima pesantemente sottodimensionata per disponibilità di posti letto
rispetto al fabbisogno della popolazione.
Tutto ciò, negli anni, ha determinato un incremento della cosiddetta “emigrazione sanitaria”, che ha
costretto decine di famiglie e persone con problematiche psichiatriche, a richiedere, e in alcuni casi,
a subire, vere e proprie deportazioni per ricoveri in altre regioni, anche del nord, lontano dagli affetti,
recidendo anche importanti legami familiari.
Con l’accreditamento di “Villa Sant’Elia”, per 20 posti letto, si pone termine a questo trend
finalmente, coloro che sono ricoverati in altre regioni potranno rientrare e ricongiungersi con
affetti.
e,
i loro
Un grazie particolare anche all’impegno dello staff dirigenziale dell’ASP di Reggio Calabria e del
Dipartimento di Salute Mentale che hanno correttamente interpretato e implementato un percorso
amministrativo rivolto allo sblocco dei ricoveri, che vigeva dal 2016 e che tanta sofferenza ha creato
nella popolazione psichiatrica locale