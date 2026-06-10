Vigili del fuoco, Brutto: “Nuova caserma di Cosenza e presidio stabile a Trebisacce, il Governo investe sulla sicurezza dei calabresi”

«La sicurezza dei cittadini passa anche dalla capacità dello Stato di essere presente e di intervenire rapidamente nei momenti di emergenza. La giornata di oggi segna un passaggio importante per il territorio cosentino e per l’intera Calabria».

Così Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta la posa della prima pietra della nuova Caserma dei Vigili del fuoco di Cosenza e l’annuncio dell’assegnazione di 33 nuove unità che renderanno permanente il distaccamento di Trebisacce.

Per Brutto, l’avvio dei lavori della nuova sede del Comando provinciale, finanziata con un investimento di circa 17 milioni di euro, rappresenta «un’opera che guarda al futuro, perché significa offrire ai Vigili del fuoco una struttura moderna e funzionale, adeguata alle esigenze di un territorio vasto e complesso come quello cosentino».

Il capogruppo di Fratelli d’Italia pone l’accento anche sull’altro risultato annunciato nel corso della giornata.

«La stabilizzazione del presidio di Trebisacce è una risposta concreta alle esigenze dell’Alto Ionio e delle comunità che, per anni, hanno chiesto un rafforzamento dei servizi di soccorso. Le 33 nuove unità consentiranno di rendere questo presidio stabile ed efficiente, aumentando la capacità di intervento e garantendo una maggiore tutela del territorio».

Brutto sottolinea il valore istituzionale della presenza dei sottosegretari all’Interno Emanuele Prisco e Wanda Ferro.

«A loro rivolgo un sentito ringraziamento per l’attenzione dimostrata verso la Calabria e, in particolare, verso la provincia di Cosenza. La loro presenza oggi e il lavoro svolto in questi mesi testimoniano un impegno concreto affinché il sistema del soccorso venga potenziato attraverso investimenti, nuove infrastrutture e personale».

Secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, i due interventi rappresentano un tassello di una strategia più ampia.

«Il rafforzamento del dispositivo di soccorso non è un tema che riguarda soltanto gli addetti ai lavori, ma interessa direttamente la qualità della vita delle nostre comunità. Avere una rete dei Vigili del fuoco più forte e più capillare significa garantire maggiore sicurezza ai cittadini, alle imprese e ai territori».

«La posa della prima pietra della nuova caserma e il consolidamento del distaccamento di Trebisacce – conclude Brutto – sono il segnale di uno Stato che investe nei servizi essenziali e che sceglie di dare risposte concrete ai bisogni delle comunità. È questa l’attenzione che il Governo sta riservando alla Calabria, trasformando impegni e programmazione in risultati tangibili per il territorio».