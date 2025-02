Elezioni comunali a Lamezia Terme, Lo Schiavo: “Quella di Doris Lo Moro candidatura forte e autorevole”

«Il movimento Liberamente progressisti, radicato anche a Lamezia Terme con la consigliera comunale Lucia Cittadino, sin dall’inizio, ha dato una rotta precisa per le prossime elezioni amministrative lametine guardando alla creazione di un’alleanza più ampia possibile, così come avvenuto a Vibo Valentia, perché sappiamo bene che dove si va divisi, si perde. Mi pare ormai evidente che in campo ci sia una candidatura forte e autorevole, che riesce ad allargare la coalizione. Io sono stato all’iniziativa promossa da Doris Lo Moro nei giorni scorsi e, a mio avviso, lei riesce a rappresentare forze e segmenti sociali non inquadrati nei partiti che possono essere un valore aggiunto e fare la differenza. E mi pare che Doris Lo Moro sia l’unica in questo momento a portare questo valore aggiunto. Non capisco gli ostruzionismi che ancora resistono sulla sua candidatura. Noi, come Liberamente progressisti, abbiamo dato un’indicazione: Doris Lo Moro può essere il candidato giusto per vincere anche a Lamezia Terme».