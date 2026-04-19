Elezioni comunali 2026 Reggio Calabria, il sondaggio SWG di La7 da la vittoria al primo turno a Francesco Cannizzaro, ( senza ballottagio), il deputato di Forza Italia sbaraglia tutti. Ecco i numeri

Reggio Calabria, sondaggio SWG sulle comunali: centrodestra avanti e cresce la domanda di cambiamento

La rilevazione su 700 cittadini evidenzia insoddisfazione verso l’amministrazione uscente. Cannizzaro in netto vantaggio, ma resta alta la quota degli indecisi

A Reggio Calabria si rafforza il clima di cambiamento in vista delle elezioni comunali. È quanto emerge dalla rilevazione realizzata da SWG tra il 13 e il 16 aprile su un campione rappresentativo di 700 cittadini maggiorenni, distribuiti per sesso ed età in linea con la popolazione residente.

Il dato politico più rilevante riguarda la diffusa insoddisfazione verso l’amministrazione uscente, elemento che sta incidendo in maniera significativa sugli orientamenti di voto e contribuendo a ridefinire gli equilibri tra le coalizioni.

Nel dettaglio, il centrodestra si conferma in netto vantaggio, attestandosi attorno al 56% delle preferenze complessive. Un risultato che, pur segnando una lieve flessione rispetto alle precedenti consultazioni, mantiene comunque una distanza importante rispetto agli avversari.

Il centrosinistra si ferma invece al 34%, mostrando segnali di difficoltà nel colmare il divario, anche se la presenza di liste civiche potrebbe ancora incidere sugli assetti finali.

Sul piano dei singoli candidati, il sondaggio evidenzia una dinamica ancora più marcata. Francesco Cannizzaro risulta nettamente in testa, con una forbice compresa tra il 52% e il 56%, una percentuale che, allo stato attuale, renderebbe possibile una vittoria già al primo turno.

Più distante Domenico Battaglia, stimato tra il 32% e il 36%, mentre restano su percentuali decisamente inferiori Eduardo Lamberti Castronuovo, tra il 5% e il 9%, e Saverio Pazzano, tra il 4% e il 6%.

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Reggio Calabria, sondaggio SWG sulle comunali: centrodestra avanti e cresce la domanda di cambiamento

La rilevazione su 700 cittadini evidenzia insoddisfazione verso l’amministrazione uscente. Cannizzaro in netto vantaggio, ma resta alta la quota degli indecisi

A Reggio Calabria si rafforza il clima di cambiamento in vista delle elezioni comunali. È quanto emerge dalla rilevazione realizzata da SWG tra il 13 e il 16 aprile su un campione rappresentativo di 700 cittadini maggiorenni, distribuiti per sesso ed età in linea con la popolazione residente.

Il dato politico più rilevante riguarda la diffusa insoddisfazione verso l’amministrazione uscente, elemento che sta incidendo in maniera significativa sugli orientamenti di voto e contribuendo a ridefinire gli equilibri tra le coalizioni.

Nel dettaglio, il centrodestra si conferma in netto vantaggio, attestandosi attorno al 56% delle preferenze complessive. Un risultato che, pur segnando una lieve flessione rispetto alle precedenti consultazioni, mantiene comunque una distanza importante rispetto agli avversari.

Il centrosinistra si ferma invece al 34%, mostrando segnali di difficoltà nel colmare il divario, anche se la presenza di liste civiche potrebbe ancora incidere sugli assetti finali.

Sul piano dei singoli candidati, il sondaggio evidenzia una dinamica ancora più marcata. Francesco Cannizzaro risulta nettamente in testa, con una forbice compresa tra il 52% e il 56%, una percentuale che, allo stato attuale, renderebbe possibile una vittoria già al primo turno.

Più distante Domenico Battaglia, stimato tra il 32% e il 36%, mentre restano su percentuali decisamente inferiori Eduardo Lamberti Castronuovo, tra il 5% e il 9%, e Saverio Pazzano, tra il 4% e il 6%.

Un elemento tutt’altro che secondario è rappresentato dalla consistente quota di cittadini che non ha ancora preso una decisione: oltre il 30% degli intervistati non si esprime, lasciando aperti margini di incertezza e possibili evoluzioni nelle prossime settimane di campagna elettorale.

L’indagine è stata realizzata con metodologia CAWI-CATI-CAMI (interviste assistite da computer via web, telefono e dispositivi mobili), offrendo una fotografia aggiornata.