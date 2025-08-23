Ecco il primo sondaggio. Occhiuto al 52%. Tridico al 34%

In due giorni di sondaggio nel gruppo degli approdiani, hanno votato, 1.280 lettori. Il post è stato visualizzato da 19.500 persone.
La redazione@approdocalabria.it ha voluto sondare il terreno politico sul gradimento del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto e del centrosinistra Pasquale Tridico
ECCO I RISULTATI
ROBERTO OCCHIUTO il 52% con 676 preferenze
PASQUALE TRIDICO il 34 % con 440 preferenze
Non vogliamo partecipare al voto il 12% 164 preferenze
Siamo solo all’inizio del confronto politico, i numeri possono cambiare, quando le liste a sostegno dei due candidati sono pronte. La differenza la fanno per la stragrande maggioranza i candidati al consiglio regionale.