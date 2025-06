È scontro politico a Rosarno per la via Pasteur. L’assessore Lavorato risponde a muso duro. I consiglieri Italiano e Ferrarini non porgono l’altra guancia

I sottoscritti Cosma Ferrarini e Michele Filippo Italiano n.q di capi gruppo di minoranza del consiglio comunale di Rosarno espongono:

Leggiamo di una risposta dell’assessore Lavorato, su una nostra legittima e pertinente denuncia, che abbiamo fatto circa la situazione di via Pasteur, che ci preoccupa e soprattutto preoccupa i residenti di quella via, e sull’incuria che regna sovrana nella nostra città.

L’assessore, non regge la critica e reagisce in maniera scomposta offendendo, ma ognuno si presenta per come è.

Avremmo voluto, nell’interesse dei cittadini, al quale si richiama l’inadeguato assessore, una risposta nel merito ma così non è stato.

Sempre l’assessore nella sua replica ci dice che ci vuole tempo. Il tempo ed i soldi sono stati trovati, invece, allorquando, si è deciso, di intervenire su una via, Via Monte Bianco, dove è stata scarificata per intero e asfaltata sempre per intero la detta Via Monte Bianco.

In quell’occasione, non avendo trovato alcun atto giustificativo, avevamo interrogato il Sindaco per sapere chi aveva autorizzato quel singolo intervento fuori programma e con quali fondi. Anche per quella situazione è calato il buio-

Nell’interrogazione e sempre nell’interesse dei cittadini, dicevamo che la Via Monte Bianco era una via muta da un lato e non principale e che altre arterie della città principali e più importanti avevano bisogno delle stesse cure ma qualcuno non la pensava così preferendo di accontentare un interesse particolare sull’interesse generale.

Forse in quella via abitano cittadini di serie A mentre su altre vie abitano cittadini di serie B.

Risponda su questo l’assessore alla manutenzione e ci informi sui motivi che hanno determinato quella scelta rispetto ad altre, ci spieghi i criteri che hanno giustificato quella scelta a discapito di altre arterie ben più importanti e necessarie.

Cogliamo l’occasione per ricordare all’assessore che è stato eletto per governare la città e lo informiamo che la città si governa con la programmazione che fino ad adesso non abbiamo visto, forse per un nostro difetto.

Per il resto, stia sereno che noi il nostro lavoro di denuncia lo continuiamo a fare nell’interesse della città, e forse lui non lo ha capito, sui problemi, quando serve e se interpellati il nostro contributo noi lo diamo sempre per trovare le soluzioni utili alla nostra comunità.

Cosma Ferrarini

Michele Filippo Italiano