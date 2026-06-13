Drammatico incidente in Calabria, muore un 48enne, un ristoratore molto conosciuto per il suo carattere gentile

Un drammatico incidente nel pomeriggio a gettato nello sconforto la comunità di Nocera Terinese nel Catanzarese, dove a causa di un terribile scontro tra un’auto e una moto, lungo la strada che porta all’ingresso dell’A2, ha perso la vita Francesco Vescio, 48 anni, che era alla guida della moto. Un noto ristoratore che gestiva un bar/rosticceria proprio a poca distanza da luogo del tragico incidente che gli è costata la vita. Le persone che lo conoscevano dicono di lui come una persona gentile sempre con il sorriso e il locale era un luogo di incontro per tante persone, un insieme di relazioni che rappresentavano un cuore pulsante per Nocera Terinese. Secondo le prime ricostruzioni l’impatto è avvenuto con un’auto guidata da una donna, rimasta ferita. Il centauro è morto all’ospedale di Lamezia Terme dove era stato portato subito dopo l’incidente. Il corpo è stato trasferito presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro a disposizione del medico legale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.