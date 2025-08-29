Donna travolta da una moto ai Laghi di Sibari: è grave

L’incidente è avvenuto all’ingresso del Laghi nei pressi del Museo del Mare. Sul posto sono giunti i soccorsi, la Pet Cassano, la Pet di Spezzano Albanese e l’ambulanza volontaria di Schiavonea e la Polizia Locale del comune Cassano Jonio

CASSANO JONIO – Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi all’ingresso dei Laghi di Sibari nei pressi del Museo del Mare. La donna, travolta da una moto che transitava in quella zona, versa ora in gravi condizioni.