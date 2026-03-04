Domani i funerali a Reggio Calabria dell’ex direttore dell’Asp di Vibo Valentia Michelangelo Lupoi

La Calabria ed in particolar modo Vibo Valentia le devono qualcosa se è vero che ha speso, instancabilmente, con straordinaria intelligenza, forte talento, animo e generosità ogni propria energia per aiutare la comunità a superare le criticità del sistema sanitario vibonese del tempo. Parliamo del dott. Michelangelo Lupoi, che appena compiuti 81 anni, ci ha lasciati, consegnandoci in eredità il suo perfetto stile di gentleman, cittadino impeccabile, amato, personaggio di cultura ed alta caratura morale. Con lui se ne va un bel pezzo di storia del nostro territorio che lo ha visto protagonista in un momento saliente della programmazione, organizzazione e esecuzione di un progetto che ha reso l’Azienda sanitaria provinciale all’altezza del compito e sempre attenta ai bisogni sanitari dei cittadini di tutto il territorio.

Dirigente del Ministero della Salute, nel 1997 Michelangelo Lupoi reggino d’origine, proveniente da una delle famiglie più in vista della città del bergamotto, era stato nominato Direttore Generale dall’allora Presidente della Regione, Giuseppe Nisticò, Forza Italia. Nell’anno 2000 con il cambio di guardia all’Assessorato regionale alla sanità, affidato al socialista Pino Torchia, gli è subentrato come Commissario straordinario dell’Asp Nino Potenza, che non ha fatto rimpiangere la partenza di Michelangelo Lupoi, assicurando, fino alla fine del breve mandato stabilità e piena governabilità all’ente di Palazzo ex Inam. Lasciata Vibo Valentia con grandi meriti e notevoli rimpianti, Michelangelo Lupoi ha assunto la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, attuale Gom. Vibo Valentia con lui ha vissuto un momento di importante ripresa. Tra i più accreditati Manager della sanità calabrese dell’epoca, Michelangelo Lupoi ha accolto l’incarico all’Asp di Vibo Valentia, soprattutto grazie al caparbio impegno del compianto ex Assessore Regionale alla Formazione Niuccio Mangialavori, esponente di Forza Italia, che conosceva le straordinarie capacità manageriali di Michelangelo Lupoi guidando il management con direttore sanitario Rodolfo Gianani e direttore amministrativo Maurizio Marchese, assicurando alla comunità vibonese una stagione di forte impegno e risultati positivi sia nei presidi ospedalieri che nella medicina territoriale. Per questo sarà difficile dimenticarlo. La sua passione per Vibo Valentia e dintorni è a conoscenza dei tantissimi cittadini anche di Serra San Bruno, Tropea, Soriano, Pizzo, Nicotera. In quest’ultima sede ha tentato di realizzare un servizio collegato al Gaslini di Genova. Lascia un bel ricordo di se e del suo modo di essere attento cittadino al servizio dello Stato e soprattutto della Comunità. Michelangelo Lupoi si è spento a Catania, dopo atroci sofferenze, assistito dalla sua amabilissima moglie Erminia Geraci, dai suoi adorabili figli Nino con la moglie Barbara Fait e Luca con la moglie Vivian Orozco, attorniato dai suoi fantastici nipotini. I funerali si svolgeranno domani, giovedì, alle ore 15,30 nella Chiesa di Santa Lucia, in via De Nava, a Reggio Calabria