Denunce e sequestri di rami in diversi Comuni nel Vibonese. Dettagli e Foto

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, con particolare attenzione al settore delle armi. Nell’ambito delle verifiche, i Carabinieri hanno accertato diversi casi di irregolarità e hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia quattro persone. In particolare:

a Nardodipace, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito una persona che, all’esito di un controllo sulla detenzione di armi effettuato presso la propria abitazione, è stata trovata in possesso di cartucce a palla cal. 12 mai denunciate. Nella circostanza, oltre al sequestro delle stesse, hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi, consistenti in un fucile cal. 12, un fucile cal. 16 e 172 cartucce, nonché al ritiro del relativo titolo di polizia (porto d’armi);

a Gerocarne, i Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro hanno proceduto al ritiro cautelativo di un fucile cal. 12, poiché, all’esito degli accertamenti svolti nell’ambito della procedura di rinnovo del titolo di polizia, è emersa la necessità di approfondimenti ulteriori;

a Ricadi, i Carabinieri della Stazione di Spilinga hanno deferito una persona che, all’esito di un controllo eseguito presso la propria abitazione, è stata trovata in possesso di munizioni da guerra. Le munizioni sono state sottoposte a sequestro e sono stati ritirati un fucile cal. 16, una carabina cal. 22 e una pistola cal. 9;

a Limbadi, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito una donna che, a seguito del decesso del marito, legittimo detentore di alcune armi, non ha provveduto a effettuare la prescritta denuncia di detenzione delle stesse a proprio nome. Nel corso degli accertamenti i militari hanno proceduto al sequestro di un fucile cal. 12, rinvenuto presso l’abitazione;

a Maierato, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito una persona per omessa custodia di armi e munizioni. Nella circostanza hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi legalmente detenute, consistenti in un fucile cal. 12 e una pistola cal. 22.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e, per gli indagati, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza irrevocabile di condanna.