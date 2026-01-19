Danni del maltempo nel Reggino. Bivongi, cedimento manto stradale in località “Acque Calde”. L’intervento dell’Amministrazione Comunale. VIDEO

A seguito delle intense precipitazioni che hanno recentemente interessato il territorio, si è verificato un cedimento del manto stradale in località “acque calde” sulla SP 95, con la formazione di una voragine che ha reso necessario l’immediato intervento delle autorità competenti.

L’Amministrazione Comunale desidera rassicurare la cittadinanza circa il proprio impegno costante nella salvaguardia dell’incolumità delle persone e dei beni. Sono già state attivate tutte le procedure necessarie per mettere in sicurezza l’area interessata e per avviare le verifiche tecniche volte a ripristinare la viabilità.

In un’ottica di trasparenza e partecipazione sarà convocato nei prossimi giorni un tavolo tecnico per illustrare le attuali condizioni del tratto stradale interessato al quale la cittadinanza è invitata a partecipare.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune.