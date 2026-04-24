Dalla Calabria alla ribalta nazionale: straordinari risultati per l’Istituto “Pentimalli Paolo VI Campanella” di Gioia Tauro ai Giochi della Gioventù

L’Istituto “Pentimalli Paolo VI Campanella” di Gioia Tauro si è ancora una volta distinto con risultati di assoluto rilievo nell’ambito dei Giochi della Gioventù Calabria di atletica leggera su pista, tenutisi a Cosenza, confermando la solidità e la qualità del percorso educativo e sportivo fecondamente promosso dalla stessa Scuola. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione formativa attraverso la quale gli studenti – guidati, magistralmente e con indefessa passione, dal referente di Scienze Motorie, Prof. Andrea Sofia – hanno innanzitutto avuto modo di mettere in pratica i più autentici valori dello spirito sportivo, con particolare riferimento all’amicizia, al rispetto reciproco, alla lealtà e alla cooperazione. Una menzione di merito va indirizzata anche alla Professoressa Rossana Rinaldi, che ha affiancato nelle competizioni il Prof. Sofia. Oltre all’eccellenza delle prestazioni sportive, gli allievi hanno conseguito risultati del tutto eccezionali, distinguendosi per impegno, determinazione e non di meno spirito di squadra, confermando in questo modo la qualità di un impegno che da tempo caratterizza e dunque differenzia l’Istituto. Tali successi si inseriscono, infatti, in una tradizione consolidata che vede l’indirizzo sportivo dell’Istituto “Pentimalli Paolo VI Campanella” contraddistinto dalla promozione dell’attività motoria come strumento educativo e formativo, volto ad avvicinare studentesse e studenti al mondo dello sport in una dimensione fortemente inclusiva, partecipativa e orientata allo sviluppo globale della persona. Un risultato che testimonia, in definitiva, l’efficacia di un più ampio progetto educativo che pone al centro la crescita armonica degli studenti attraverso i valori dello sport e della condivisione. Di particolare rilievo, nell’ambito della manifestazione, risultano pertanto gli straordinari esiti conseguiti dagli studenti gioiesi, i quali hanno contribuito in maniera significativa a confermare l’elevato livello di preparazione tecnica e di conseguenza l’efficacia dell’intrapreso percorso educativo e sportivo. In tale contesto, si evidenzia in primo luogo la prestazione di Musumeci Giorgia, classificatasi prima nel salto in alto nella fase regionale, risultato di assoluto prestigio che le ha consentito l’accesso alla finale nazionale, attestando un livello di eccellenza atletica e una maturazione sportiva di particolare rilievo. Di analogo valore è la prova offerta da Cananzi Chantal, anch’ella prima classificata nei 1000 metri piani nella fase regionale, con conseguente qualificazione alla fase nazionale, a coronamento di una performance caratterizzata da determinazione e tenuta agonistica. Le succitate allieve hanno vinto la medaglia d’oro e sono, entrambe, campionesse regionali. Rilevante è altresì il risultato conseguito da Castaldo Simona, che si è classificata seconda nel getto del peso nella fase regionale, distinguendosi per precisione esecutiva, continuità e significativa efficacia nella gestione della prova. Quest’allieva è vice campionessa regionale, grazie alla vittoria della medaglia d’argento. A completare il quadro dei risultati di eccellenza si segnala infine la prestazione dell’alunno Careri Francesco, che ha ottenuto la medaglia di bronzo per il terzo posto nel getto del peso nella fase regionale, confermando impegno costante, crescita personale e spiccato spirito competitivo. Si tratta di risultati che, nel loro insieme, appaiono indicativi non soltanto dell’indubbio valore delle singole prestazioni, ma anche della qualità complessiva del lavoro svolto dall’Istituto. A conclusione della manifestazione, il Dirigente Scolastico – Prof. Domenico Pirrotta – ha espresso viva e profonda soddisfazione per i risultati di altissimo profilo conseguiti dagli studenti, rivolgendosi agli stessi e ai Professori Sofia e Rinaldi con sentite congratulazioni per l’impegno profuso, la determinazione e l’elevato senso di responsabilità dimostrati nel corso delle previste gare. Nel sottolineare il valore formativo dell’esperienza, il Dirigente ha evidenziato come le attività di natura sportiva – così come ogni forma di pratica motoria strutturata e organizzata – rivestano un ruolo di indiscutibile importanza, non solo per il miglioramento della condizione fisica, ma anche per il benessere psicologico degli studenti e per lo sviluppo armonico delle competenze socio – relazionali. In tale prospettiva di senso, il Preside Pirrotta ha altresì messo in risalto come la partecipazione a competizioni di livello regionale rappresenti un’occasione privilegiata per la promozione e l’ulteriore interiorizzazione dei valori fondanti dello sport, tra cui la disciplina, il rispetto delle regole, il riconoscimento dell’altro e la maturazione del senso di responsabilità individuale e collettiva. Come da lui conclusivamente affermato: “Le attività di natura sportiva – nonché qualsiasi forma di attività fisica – attraverso una partecipazione organizzata, assume una notevole valenza per l’espressione e il miglioramento della condizione fisica e psichica degli studenti, nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali. L’ottenimento di risultati in competizioni regionali – come quella cui i nostri allievi hanno partecipato – contribuisce certamente a promuovere soprattutto la comprensione dei valori morali e dello spirito sportivo, della disciplina e delle regole; il rispetto di se stessi e degli altri”. Un riconoscimento – quello manifestato dal Dirigente Scolastico Pirrotta – che riveste il significato di una piena valorizzazione del lavoro educativo svolto, mentre conferma la centralità dello sport quale strumento pedagogico privilegiato e appunto per questo meritevole di ulteriori incoraggiamenti.