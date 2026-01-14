Dalla Calabria al Palcoscenico Internazionale: Il sogno di Malta per i giovani musicisti dell’Istituto  “Marina di Gioiosa – Mammola”

Da anni non è più una semplice orchestra scolastica: è diventata un simbolo di talento, disciplina e passione giovanile. L’orchestra e il coro dell’Istituto Comprensivo “Marina di Gioiosa Jonica – Mammola” hanno saputo affermarsi sul territorio nazionale conquistando primi posti in prestigiosi concorsi musicali in tutta Italia – da Lucca a Casamicciola, fino a Roma – e arrivando perfino a esibirsi nel 2019 in Piazza San Pietro, davanti a Papa Francesco. Un percorso di crescita costante che oggi compie un nuovo passo straordinario. Un sogno costruito con impegno e visione.

Grazie alla notorietà raggiunta, il Presidente del Partenariato Internazionale MultiKulturalità Italia–Malta, il prof. Mariano Campolo, ha deciso di offrire loro una possibilità che pochi possono vantare: partecipare al Concorso Internazionale Musicale per Orchestre Scolastiche “MAGILANDIA”, uno dei più rilevanti appuntamenti europei dedicati alle scuole, che vedrà la partecipazione di istituti provenienti da Austria, Polonia, Italia, Malta e altri Paesi. A rappresentare l’Italia saranno soltanto due scuole: un istituto di Milano e l’Istituto Comprensivo “Marina di Gioiosa Jonica – Mammola”.

La finale si svolgerà nella prestigiosa Antoine De Paule Hall – San Anton Palace, sede della Repubblica di Malta, alla presenza del Presidente della Repubblica maltese e di importanti autorità italiane, tra cui il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Questa straordinaria opportunità è stata resa possibile grazie alla lungimiranza della Dirigente scolastica Dirigente scolastica che ha sempre creduto, senza esitazioni, nel valore educativo dell’arte e della musica. La dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè non si è limitata ad autorizzare la partecipazione: ha sostenuto il progetto, l’ha difeso, l’ha accompagnato, l’ha incoraggiato. Appena ricevuto l’invito, ha immediatamente avviato i contatti, coordinato gli aspetti istituzionali e dato impulso all’organizzazione, dimostrando ancora una volta una guida attenta, presente e profondamente convinta che la scuola debba offrire esperienze che cambiano la vita.

A tradurre questa visione in realtà è stato il responsabile del corso musicale, prof. Antonio Calipari, che sin da fine luglio 2025, affiancato dai colleghi prof. Carmelo Gramuglia e prof. Valerio Colaci, ha lavorato senza tregua per rendere possibile la partecipazione: documenti, logistica, organizzazione, studio musicale, preparazione dei ragazzi. Un impegno intenso, spesso oltre gli orari di lavoro e anche durante le festività natalizie, portato avanti con determinazione e amore per i suoi studenti. I veri protagonisti di questo successo sono proprio i ragazzi, che con ore di studio instancabile e rinunce personali, hanno dimostrato come la passione possa trasformarsi in eccellenza internazionale.

L’evento si terrà dal 19 al 23 gennaio 2026. La partecipazione al concorso è gratuita, ma le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli alunni. Un impegno economico non indifferente per molte famiglie. Qui è entrata in gioco la forza della comunità: l’Istituto e le Amministrazioni comunali di Mammola e Marina di Gioiosa Jonica hanno garantito un contributo economico fondamentale. “E’ stata organizzata – commenta l’Assessore all’Istruzione e Pari Opportunità Barbara Costa – una raccolta fondi per sostenere la partecipazione. Ancora una volta la comunità si dimostra vicina ai giovani, che non vanno mai abbandonati”.

A rappresentare ufficialmente l’Istituto saranno presenti la Dirigente Scolastica dott.ssa Fiaschè, il Sindaco di Marina di Gioiosa prof. Rocco Femia e l’Assessore Barbara Costa. Quest’ultima chiamata ad una “doppia presenza” in quanto amministratrice ma soprattutto mamma. “Un’ulteriore dimostrazione – ha sottolineato il Sindaco Femia – che la nostra città si può esprimere e far conoscere a livello internazionale. Siamo sempre di più la Città del Sorriso che abbiamo immaginato”.