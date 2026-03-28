Dal sogno alla realtà: il percorso di Anna Scopelliti tra passione, crescita e visione nel cuore di Reggio Calabria 

Nel cuore di Reggio Calabria, tra le vie che raccontano la vitalità della città, prende forma una storia fatta di passione, impegno e visione imprenditoriale. È quella di Anna Scopelliti, professionista della bellezza che ha saputo trasformare un sogno coltivato fin da giovanissima in un percorso concreto e riconosciuto.

Il suo cammino nel mondo dell’hair & beauty inizia presto, guidato da entusiasmo e ambizione. Quella che nasce come una vocazione si evolve negli anni in una realtà solida: l’apertura di tre saloni sul territorio reggino rappresenta il segno tangibile di una crescita costante e di un rapporto autentico con la propria clientela.

Ma la sua traiettoria non si ferma ai confini locali. Grazie alla collaborazione con un importante marchio italiano attivo nella formazione professionale, Anna porta la sua esperienza anche all’estero, contribuendo alla crescita di altri operatori del settore. Tra le esperienze più significative spicca l’apertura di un salone in Estonia, tappa che arricchisce il suo bagaglio professionale e amplia il suo sguardo sul mondo della bellezza.

Parallelamente, la sua presenza si consolida anche nel contesto cittadino: eventi, iniziative e collaborazioni la vedono protagonista, rendendola un punto di riferimento nel panorama beauty locale. Un percorso che trova ulteriore conferma nella recente partecipazione a un talent su Mediaset Infinity, esperienza che le ha permesso di entrare nel gruppo dei tutor dell’Accademia della Bellezza. A ciò si aggiunge la collaborazione con la Rai in occasione del Capodanno 2025, dove ha curato le acconciature degli ospiti.

Oggi, questa evoluzione professionale si traduce in un nuovo capitolo: uno spazio pensato per offrire un’esperienza che va oltre il semplice servizio, in cui bellezza e benessere si incontrano in modo armonico. Il progetto prende vita in Via Demetrio Tripepi, a pochi passi dal Tapis Roulant, simbolo di una città in movimento.

Quella di Anna Scopelliti è una storia che parla di determinazione, crescita e capacità di guardare sempre avanti. Un percorso che continua a evolversi, mantenendo intatto l’entusiasmo delle origini e una visione chiara del futuro.