Costa, Per un innocente subire un processo penale è afflizione, angoscia, patimento, vergogna , umiliazione. Per chi governa il procedimento sono numeri. Freddi numeri!

Per un innocente subire un processo penale è afflizione, angoscia, patimento, vergogna , umiliazione .

Per chi governa il procedimento sono numeri.

Freddi numeri.

Subire un processo penale è già una pena.

Insieme ai colleghi della Commissione Giustizia abbiamo depositato una proposta di legge che mira a porre fine a questa indecenza.

Gli uomini non sono mai numeri.

Chi manda a giudizio innocenti dovrà prendersi le proprie responsabilità.

Un mio amico è iscritto nel registro degli indagati da 1642 giorni ( quattro anni e mezzo) e ancora si gioca sulla sua dignità e sul suo onore.

Ed è iscritto per un reato infamante commesso da altri.

Questa vergogna finirà.

Vi assicuro che finirà.