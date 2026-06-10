A San Luca un convegno sul 70° anniversario della morte di Corrado Alvaro

Sarà la sala consiliare municipale di San Luca ad ospitare, alle ore 11,00 di giovedì 11 giugno 2026, il convegno commemorativo per il 70° anniversario della morte di Corrado Alvaro.

Promosso dalla Fondazione Nazionale Corrado Alvaro e dal Comune di San Luca, titolato “Vivere rettamente. Scrittura e coscienza civile in Corrado Alvaro”, l’evento, che trae ispirazione da un passaggio di Ultimo Diario, 1948-1956, “la disperazione più grave che possa impadronirsi d’una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile”, s’aprirà con il saluto del Commissario Prefettizio Antonio Reppucci. Toccherà poi al Presidente della Fondazione, Franco Arcidiaco, offrir la relazione introduttiva. E se a coordinare i lavori sarà Francesco Mazza, regista ed editore, a intervenir saranno: Cristina Briguglio, docente italiano Licei – critica letteraria – saggista; Nadia Crucitti, scrittrice – saggista; Antonella Cuzzocrea, editrice collana “Alvariana” Città del Sole Edizioni; Maria Fedele, direttrice “Taurianova Capitale del Libro” – Presidente Commissione Cultura Anci; Margherita Festa, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo San Luca Bovalino; Carlo Parisi, giornalista – segretario nazionale sindacato giornalisti FIGEC; Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica Università di Messina; Daniela Scuncia, critica letteraria Rhegium Julii – saggista – editor; Marina Valensise, giornalista – saggista – già direttrice Istituto italiano cultura Parigi – Cons. delegato Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico.

Nel corso della mattinata, poi, spazio alla presentazione del Comitato Scientifico della FondAlvaro in carico nel quadriennio 2026/2030: Cristina Briguglio, Pierfranco Bruni, Nadia Crucitti, Antonio D’Elia, Maria Fedele, Pasquale Guaragnella, Francesco Idotta, Giuseppe Lo Castro, Francesco Mazza, Mimmo Nunnari, Marina Paino, Carlo Parisi, Livia Radici, Daniela Scuncia, Francesco Maria Spanò, Marina Valensise.

In quel di Roma, invece, sarà la Sala delle Colonne, Campus Luiss di Viale Pola 12, alle ore 18,30 dell’11 giugno, ad ospitar “Corrado Alvaro, Luigi Pirandello, Renato Guttuso: maschere e modernità nel Novecento italiano”. Il convegno, promosso dalla Luiss nell’anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro (Roma, 11 giugno 1956), propone una riflessione sulla sua opera in dialogo con quella di Luigi Pirandello e Renato Guttuso, figure centrali del Novecento italiano.

Ai saluti istituzionali del Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, seguiranno gli interventi di Aldo Maria Morace, Presidente Edizione Nazionale Corrado Alvaro, Luigi Scaffidi, Responsabile Comunicazione Ufficio stampa presso La nave di Teseo, Stefano Petrocchi, Direttore Fondazione Bellonci, Roberto Cotroneo, Scrittore e critico letterario, Annamaria Andreoli, Presidente dell’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo di Roma, Matteo Collura, Giornalista e scrittore, Maria Stella Margozzi, Storica dell’arte, già Dirigente MiBAC. Modererà Francesco Maria Spanò, Direttore Culture & Identity Development, Luiss, e le letture sceniche, dall’opera di Corrado Alvaro, saranno a cura di Antonio Tallura.