Congresso regionale di Forza Italia a Lamezia, Cannizzaro eletto all’unanimità segretario regionale. VIDEOINTERVENTO

Congresso regionale di Forza Italia a Lamezia, Cannizzaro verso la riconferma



Si è aperto a Lamezia Terme il primo

congresso regionale di Forza Italia in Calabria, appuntamento politico che segna una nuova fase organizzativa del partito azzurro nella regione. Ad aprire i lavori è stato Francesco Cannizzaro, segretario regionale uscente, autore della relazione introduttiva davanti ai dirigenti e ai rappresentanti territoriali del partito.

Per Cannizzaro la riconferma appare ormai scontata: è stata infatti presentata una sola mozione congressuale, elemento che di fatto spiana la strada a un nuovo mandato alla guida regionale del partito.

Al congresso hanno preso parte anche importanti esponenti nazionali del centrodestra e del governo. Presenti il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, Il capo gruppo del senato Stefania Craxi. il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader nazionale di Forza Italia, e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Nel suo intervento, Cannizzaro ha rivendicato i risultati politici ottenuti dal partito negli ultimi anni in Calabria, soffermandosi in particolare sulle ultime elezioni regionali. Il deputato reggino ha ricordato il successo delle tre liste collegate a Forza Italia a sostegno di Occhiuto, che complessivamente hanno raggiunto il 34% dei consensi.

Spazio anche alle prospettive future del centrodestra calabrese e ai nuovi scenari politici che potrebbero aprirsi nei prossimi mesi, soprattutto nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Nel corso del congresso è stato inoltre sottolineato il valore strategico delle infrastrutture e del turismo per lo sviluppo del territorio.

Tra i temi richiamati, anche l’inaugurazione del terminal aeroportuale di Reggio Calabria, definito un’opera moderna e tecnologicamente avanzata, destinata a migliorare l’accoglienza dei turisti e i collegamenti nello Stretto.

Il congresso regionale rappresenta dunque un momento di consolidamento per Forza Italia in Calabria, con il partito che punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza politica e amministrativa sul territorio.