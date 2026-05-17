Cassano allo Ionio, Casa Serena Santa Maria Loreto è in gestione commissariale

Cassano allo Ionio (CS) – Casa Serena Santa Maria Loreto è in gestione commissariale, ma a quanto pare non tutti avrebbero ricevuto il memo. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla struttura, il presidente Golia Antonio avrebbe convocato il Consiglio di Amministrazione per il 19 maggio 2026 e continuerebbe a gestirlo come se il “commissariamento” fosse una formalità, senza che il Commissario ad Acta ne fosse stato formalmente informato.

Nella stessa segnalazione si evidenzia che anche la direttrice amministrativa, indicata come Domenica Ciancia, continuerebbe ad agire come se mantenesse un ruolo di gestione diretta, nonostante sia indicata come persona di fiducia del presidente. Sempre secondo il documento, la dott.ssa Ciancia avrebbe partecipato a una selezione pubblica in cui non sarebbe risultata idonea a ricoprire l’incarico. Nonostante ciò, il suo incarico sarebbe stato comunque rinnovato.

Nella segnalazione inviata al Commissario ad Acta si evidenzia inoltre che la convocazione del CDA del 19 maggio non sarebbe stata notificata all’organo commissariale in carica. All’ordine del giorno figurerebbero la nomina di un revisore dei conti, presentata come atto di ordinaria amministrazione, e alcune delibere da ratificare relative ad assunzioni di personale e affidamenti di lavori.

I firmatari chiedono al Commissario ad Acta di acquisire integralmente gli atti della seduta del 19 maggio e di trasmetterli alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per le verifiche di competenza. Nel documento si richiama il rispetto dell’art. 36 del http://D.Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti sotto soglia, norma che prevede l’invito ad almeno 5 operatori economici e la comparazione dei preventivi prima dell’affidamento.

Si chiede pertanto al Commissario ad Acta di verificare la regolarità degli atti e, ove ne ravvisi i presupposti, di procedere alla trasmissione agli organi competenti per l’accertamento di eventuali profili di responsabilità amministrativa e contabile.

Il Comitato Cittadino “Casa Serena Libera”