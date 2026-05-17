Assolto in Appello dopo la condanna in primo grado per occupazione abusiva di aree comunali

Cassano allo Ionio (CS) – Casa Serena Santa Maria Loreto è in gestione commissariale, ma a quanto pare non tutti avrebbero ricevuto il memo. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla struttura, il presidente Golia Antonio avrebbe convocato il Consiglio di Amministrazione per il 19 maggio 2026 e continuerebbe a gestirlo come se il “commissariamento” […]