Confcommercio Palermo, ecco la nuova giunta: definiti componenti e incarichi

PALERMO (ITALPRESS) – Definiti componenti e incarichi della nuova giunta di Confcommercio Palermo. La presidente Patrizia Di Dio, rieletta nelle scorse settimane, ha nominato come vice presidenti Silvano Barraja (Orafi), Antonio Cottone (Fipe), Fabio Gioia (Asc), Vincenzo Salerno (Agenti di commercio) e Margherita Tomasello (Terziario Donna).

Gli altri componenti di giunta sono Giovanna Analdi (Cassaro Alto), Alberto Argano (Grossisti), Maurizio Cosentino (Assocom), Alberto Costa (Confare), Antonio Lo Coco (Unione industriali), Natale Spinnato (Panificatori) e Gioacchino VItale (Fioristi).

Assegnate anche le deleghe di competenza: Barraja, rapporti con l’Università; Cosentino, area eventi; Costa, sviluppo digitalizzazione imprese; Cottone, turismo; Gioia, relazioni sistema federale; Lo Coco, ambiente; Salerno, energia; Spinnato, formazione professionale; Tomasello, politiche di genere.

“Una scelta nel segno della continuità ma con un supplemento di responsabilità – ha commentato Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo –. Stiamo attraversando una fase molto complessa, le imprese hanno bisogno di una guida concreta. Sono certa che la nuova squadra competente e coesa, con cui abbiamo costruito nel tempo un rapporto di collaborazione e fiducia, sarà capace di stare accanto agli imprenditori, di guardare con visione alle difficoltà e di trasformarle in proposte, rafforzando il dialogo con le istituzioni”.

-Foto ufficio stampa Confcommercio Palermo-

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