Come rilevare l’usura dei dischi freno e quando sostituirli: consigli pratici per i conducenti

A San Giovanni in Fiore (CS), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, un 27enne per violenza di genere in danno della madre. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti […]