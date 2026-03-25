Cna Sicilia, a Siracusa la finale regionale del Premio Cambiamenti

PALERMO (ITALPRESS) – Si terrà al Museo Paolo Orsi la giornata conclusiva del Premio Cambiamenti, con la presentazione delle startup finaliste, interventi di esperti e la premiazione della migliore startup siciliana. Sarà il suggestivo scenario del Museo Paolo Orsi di Siracusa a ospitare, il prossimo 27 marzo 2026, la fase finale regionale del Premio Cambiamenti, il riconoscimento promosso da CNA dedicato al pensiero innovativo delle nuove imprese italiane. L’evento, che prenderà il via alle ore 10.00, rappresenta un appuntamento centrale per l’ecosistema dell’innovazione in Sicilia.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali. A seguire, verrà presentata l’iniziativa. Il cuore dell’evento sarà la sessione dedicata al Pitch Match, durante il quale le startup finaliste si confronteranno davanti a una giuria qualificata, mettendo in mostra i loro progetti ad alto contenuto innovativo. A impreziosire la mattinata, gli interventi di esperti e protagonisti del mondo dell’imprenditoria e della finanza, che affronteranno temi quali gli ecosistemi di innovazione, il coraggio imprenditoriale e l’impatto collettivo, con testimonianze dedicate al dinamismo del territorio.

Spazio anche al confronto con il mondo bancario e del credito. A seguire Next Lab che vedrà protagoniste le imprese tra eredità e futuro. Nel corso della giornata, mentre la giuria si riunirà per la deliberazione, si terrà uno spettacolo musicale. Seguirà quindi l’attesa premiazione della migliore startup siciliana. L’evento, che si preannuncia come un’importante occasione di confronto e valorizzazione del talento imprenditoriale, si concluderà nel pomeriggio.

– Foto ufficio stampa Cna Sicilia –

(ITALPRESS).