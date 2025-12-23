Cittanova si illumina a Natale: Villafood e Cavallaro per un programma di alto profilo

Il Natale a Cittanova apre le porte davvero a tutti: tra musica, divertimento e promozione dell’identità locale. L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico ha voluto investire, anche in occasione delle festività di fine anno, nella forza straordinaria dell’Associazionismo e delle eccellenze territoriali. Il riccoprogramma di attività proposto dal Comune di Cittanova si colora di tantissime occasioni di socialità e condivisione. Tra gli eventi più attesi, il Villafood dell’Associazione City Fusi, dal 26 al 28 dicembre, e il gran concerto di Capodanno, il primo gennaio in piazza Calvario, con Mimmo Cavallaro.

Dal primo dicembre al 6 gennaio, in piazza Garibaldi, sarà presente la suggestiva Natività allestita dall’Associazione “San Girolamo Patrono di Cittanova” – APS.

L’8 dicembre in scena “Accendiamo il Natale” dell’Associazione Barattiamo.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio ritorna la magia del Presepe Meccanico, nell’Asilo Sant’Antonio, a cura dell’Associazione “Il Presepe”.

Dal 5 dicembre al 6 gennaio, all’interno della monumentale Chiesa di San Rocco, esposizione di presepi artistici a cura dell’Associazione Radici.

Il 13 dicembre Premio Letterario “Il Fondaco di Casalnuovo” a cura dell’Associazione Cittanova Radici; e il Mercato sotto le stelle a cura dell’Associazione Commercianti Ambulanti.

Il 15 dicembre spazio alle attività di “Giocando con il Natale”organizzate e promosse dai Volontari del Servizio Civile Universale di Cittanova.

Il 17 dicembre, presso il Cineteatro “Rocco Gentile”, il teatro popolare dell’Associazione Ridiamoci Sopra porta in scena “Coppia di Fatto”.

Il 19 dicembre si accendono le luci del Presepe Vivente delle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Luigi Chitti”: suggestioni e partecipazione in via Astuti con la collaborazione dell’Associazione “San Girolamo Patrono di Cittanova” – APS. Sempre il 19 presentazione del libro “Natali i na vota” a cura dell’Associazione Cittanova Radici.

Il 20 dicembre, in via Del Duca, l’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”presenta il Mercatino di Natale della Scuola; in Chiesa Matrice, invece, presentazione del libro “Sabbia sul marmo” a cura della Parrocchia San Girolamo; quindi, nel pomeriggio, il Mercato sotto le Stelle dell’Associazione Commercianti Ambulanti.

Il 20 e il 21 dicembre in programma “Natale in Città” – Christmas Carols a cura dell’Associazione “Sale della Terra”.

Il 22 dicembre, in Biblioteca Comunale, lettura di favole e musica a cura dei volontari del Servizio Civile Universale con la partecipazione di Mariarosa Rao e Melania Guerrisi.

Il 24 dicembre gioia per i più piccoli con la Slitta di Babbo Natale organizzata dall’Avis Comunale di Cittanova.

Il 26, 27 e 28 dicembre Villafood, in Villa Comunale, a cura dell’Associazione City Fusi.

Il 27 dicembre ancora Mercato sotto le stelle a cura dell’Associazione Commercianti Ambulanti.

Il 29 dicembre, grazie all’impegno dei Volontari del Servizio Civile Universale, in Biblioteca comunale va in scena “Giocando con il Natale” (dalle ore 15,00).

Il 31 dicembre grande festa in piazza San Rocco con City Fusi e la musica di DJ by JJ-Bucks.

Il primo gennaio grande concerto di capodanno in piazza Calvario con la musica di Mimmo Cavallaro (ore 18,00).

Il 7 gennaio spettacolo “Animagix”, alle ore 21,00 al Cineteatro “Rocco Gentile” a cura dell’Associazione Ridiamoci Sopra.

«Complessivamente un programma intenso e coinvolgente – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – che rinnova il ruolo centrale delle Scuole, delle Parrocchie e delle Associazioni nella vita della nostra Comunità. Un grazie a quanti hanno messo a disposizione energie e risorse per il nostro amato paese. Un ringraziamento agli Assessori Patrizia Iamundo, Rita Morano e agli uffici dell’Ente per il prezioso lavoro svolto. Ancora una volta, Cittanova si conferma punto di riferimento per l’intero territorio. E che sia un sereno Natale di pace e di gioia per tutte la nostra Comunità, con l’auspicio che il 2026 porti nuove soddisfazioni e grande speranza».