Cittanova: Le associazioni di volontariato realizzano un corso di BLSD

Domenica 22, si è tenuto presso la Sede dell’Associazione Turistica Pro Loco Cittanova un corso di corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per insegnare le manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) al fine di saper gestire un arresto cardiaco improvviso. L’evento è stato organizzato dall’AIDO per iniziativa di Zino Polimeni, affiancata dalla Pro Loco, guidata da Pino Gentile e supportata dal direttore tecnico Aldo Marsico. Si è trattato di un corso teorico-pratico, sviluppato con presentazioni frontali ed esercitazione su appositi manichini, tenuto dalla Croce Rossa Italiana. Ad esso hanno partecipato 15 persone, espressione oltre che delle stesse Aido e Pro Loco, anche delle Istituzioni Scolastiche, della Polizia di Stato, del Comune di Cittanova, di Pro Cittanova e di alcune Aziende locali. I lavori si sono svolti proficuamente in un clima di grande cordialità e soddisfazione. Tale iniziativa ha fatto seguito alla donazione di due defibrillatori, da parte del gruppo Aido di Cittanova, agli Istituti Scolastici cittanovesi. Gli osservatori registrano che si è trattato di un altro momento di crescita sociale e culturale, espresso dalla sinergia delle azioni tra le Associazioni del Volontariato locale, che si sono assunte l’impegno di promuovere la cultura della prevenzione ed il recupero della salute. Da qualche tempo, puntualmente, Pro Loco e Aido, di concerto con l’Associazione Reni & Salute sono presenti sul territorio per la prevenzione delle malattie sociali, la promozione della cultura della donazione degli organi ai fini di trapianto e lo sviluppo di altre azioni solidali a beneficio della cittadinanza.