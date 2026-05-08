Cittanova, l’Amministrazione Comunale ottiene 2 milioni e 300 mila euro per importanti opere pubbliche

Due importanti finanziamenti sono stati ottenuti dal Comune di Cittanova per la realizzazione di interventi strategici dedicati al territorio cittadino. Con apposito decreto del 7 maggio scorso, ilMinistero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficializzato le graduatorie dei progetti presentati dagli Enti locali: per il nostro paese in arrivo ben 2milioni e 300mila euro da investire in viabilità e nella manutenzione straordinaria dell’ex carcere.

Un risultato importante, frutto di programmazione e impegno quotidiano, che premia il lavoro fatto in questi annidall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico e, soprattutto, la dedizione costante dell’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni. Un’opera spesso silenziosa, fatta di studio e attenzione, che continua a produrre fatti concreti.

Il primo finanziamento, pari a 1milione e 300mila euro, riguarderà la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità comunale. Le risorse ottenute consentiranno il miglioramento delle condizioni di sicurezza e funzionalità di alcune strade, contribuendo alla riduzione delle criticità presenti e al potenziamento della rete viaria locale. In particolare saranno realizzati la nuova bitumazione e il sistema di raccolta delle acque reflue.

Il secondo finanziamento, pari a 1milione di euro, riguarderà invece la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale “ex carcere“, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio edilizio pubblico e dare prospettiva alle importanti attività formative, sociali e culturali che oggi animano la struttura.

«Siamo molto soddisfatti per questo risultato – ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico – anche perché diamo riscontro al nostro programma per Cittanova, nel segno di quei principi che noi riteniamo strategici, come il decoro urbano, la funzionalità delle strutture e il benessere complessivo dei cittadini».

L’attenzione ora si sposta sulle attività amministrative e burocratiche necessarie per l’avvio celere dei lavori. Un fronte che vedrà impegnata l’Amministrazione comunale e, in particolare, l’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni. «Questo nuovo risultato è la naturale conseguenza di un’attività che portiamo avanti sin dal nostro insediamento – ha affermato -. In sinergia con l’Ufficio Tecnico, che ringrazio per la competenza e il supporto, abbiamo programmato e definito progettazioni di qualità capaci di rispondere davvero ad esigenze concrete della Comunità. Finita la stagione dei PNRR, oggi dimostriamo di saper attingere a risorse regionali e nazionali grazie ad una visione reale di paese. Da squadra abbiamo operato e continueremo a farlo anche in futuro per rilanciare la nostra amata Cittanova».