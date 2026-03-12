Cittanova, incontro pubblico sul Referendum, “Le ragioni del No”

INCONTRO PUBBLICO SU

“LE RAGIONI DEL NO

Per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale”

In vista del Referendum Costituzionale previsto per il prossimo 22 e 23 Marzo, il Comitato Cittadino per il NO ha organizzato un Incontro Pubblico su “Le Ragioni del NO. Per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale”.

L’Evento si terrà Sabato 14 marzo alle ore 17.00 presso l’Aula del Consiglio Comunale di Cittanova.

Dialogheranno con i cittadini:

Giuseppe BORRELLO, Referente Regionale di Libera Calabria

Letterio DE DOMENICO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi

Cristiana Maria DE PASQUALE, Giudice Civile presso il Tribunale di Reggio Calabria

Leonardo IAMUNDO, Avvocato del Foro di Palmi

Teodora POTTINO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.

Il voto rappresenterà un passaggio rilevante per il futuro dell’assetto costituzionale e del sistema giudiziario.

Su una materia così delicata e importante è fondamentale sviluppare la più ampia discussione e il più chiaro confronto, in modo che i cittadini possano maturare la propria convinzione e scegliere nella maniera più consapevole.

A tale scopo il Comitato si fa promotore dell’organizzazione di un incontro pubblico, quale momento di confronto e informazione verso i cittadini per spiegare le ragioni del No alla riforma

Costituzionale che non riduce i tempi dei processi, non rafforza il servizio ai cittadini e non affronta le reali criticità del sistema giudiziario, ma avrà l’effetto di compromettere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato sancito dalla Costituzione.