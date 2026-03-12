Cittanova, incontro pubblico sul Referendum, “Le ragioni del No”

INCONTRO PUBBLICO SU
“LE RAGIONI DEL NO
Per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale”
In vista del Referendum Costituzionale previsto per il prossimo 22 e 23 Marzo, il Comitato Cittadino per il NO ha organizzato un Incontro Pubblico su “Le Ragioni del NO. Per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale”.
L’Evento si terrà Sabato 14 marzo alle ore 17.00 presso l’Aula del Consiglio Comunale di Cittanova.
Dialogheranno con i cittadini:
- Giuseppe BORRELLO, Referente Regionale di Libera Calabria
- Letterio DE DOMENICO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi
- Cristiana Maria DE PASQUALE, Giudice Civile presso il Tribunale di Reggio Calabria
- Leonardo IAMUNDO, Avvocato del Foro di Palmi
- Teodora POTTINO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.
Il voto rappresenterà un passaggio rilevante per il futuro dell’assetto costituzionale e del sistema giudiziario.
Su una materia così delicata e importante è fondamentale sviluppare la più ampia discussione e il più chiaro confronto, in modo che i cittadini possano maturare la propria convinzione e scegliere nella maniera più consapevole.
A tale scopo il Comitato si fa promotore dell’organizzazione di un incontro pubblico, quale momento di confronto e informazione verso i cittadini per spiegare le ragioni del No alla riforma
Costituzionale che non riduce i tempi dei processi, non rafforza il servizio ai cittadini e non affronta le reali criticità del sistema giudiziario, ma avrà l’effetto di compromettere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato sancito dalla Costituzione.