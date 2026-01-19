Cittanova, allerta maltempo, chiuse le scuole domani e interdetta al traffico la circolazione sulla SP1 nel tratto “Cittanova-Zomaro”

Preso atto dell’innalzamento dello stato di allerta meteo da arancione a rossa da parte della Protezione Civile regionale per le prossime ore, e ritenuto opportuno procedere con attività precauzionali per la sicurezza complessiva e l’incolumità pubblica, si comunica che nella giornata di martedì 20 gennaio 2026 gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado rimarranno chiusi.

Contestualmente, il Sindaco avv. Domenico Antico, ha disposto l’istituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC) e, sentita la Protezione Civile regionale, ha disposto la chiusura degli Uffici Pubblici, degli esercizi commerciali, dei parchi cittadini e del Cimitero.

È interdetta al traffico per la giornata del 20 gennaio 2026 la circolazione sulla SP1 nel tratto Cittanova – Zomaro.

Si invitano i Cittadini a limitare gli spostamenti, stare lontano da zone alberate, guidare con prudenza, specie nei tratti stradali esposti, e sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che nelle abitazioni o luoghi di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento.