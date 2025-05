Cittanova, “A Testa Alta” interviene su attacchi politici delle opposizioni, “La nostra storia parla di responsabilità e amore per il paese. La faccia tosta la lasciamo agli altri”

Abbiamo letto lo sproloquio del gruppo politico “Spazio Civico” in merito al finanziamento ottenuto dal Comune di Cittanova per la demolizione e la ricostruzione della palestra scolastica dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”. Un documento, quello del gruppo minoranza, pieno di attacchi e veleni, alcuni contro il Movimento “A Testa Alta”, che evidenzia da un lato la rabbia di “Spazio Civico” per la sconfitta elettorale non ancora sbollentata e, dall’altro, che il loro interesse per il paese si conferma di pura facciata.

Insomma, un film già visto.

I Cittadini hanno capito benissimo la questione e non hanno bisogno di suggerimenti per comprendere ciò che sta accadendo: da mesi è in corso un lavorio sotterraneo per abbattere l’Amministrazione comunale per vie non certo politiche o civiche. Oggi che quell’obiettivo appare più distante, perché il governo del paese funziona ed è ben saldo, alcune forze di opposizione non riescono più contenere la rabbia e l’odio. E ovviamente, lo sfogo rischia di trasformarsi per loro in un boomerang.

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha comunicato l’ottenimento di un finanziamento per la riqualificazione di una palestra scolastica. Nel comunicato stampa è stato dato atto del ruolo della precedente Amministrazione e, al contempo, è stata sottolineata la funzione importante degli Uffici e dell’Assessorato competente che, insieme, in questa fase, stanno lavorando per dare una programmazione organica e sostenibile al settore dei Lavori Pubblici. L’attuale compagine di governo cittadino ha fatto una scelta politica: dare anche continuità ad alcune attività positive provenienti dal passato e organiche con l’idea di paese che si vuole realizzare. Tra queste la riqualificazione della palestra della scuola media.

Il Movimento politico “A Testa Alta” nel 2021 era parte integrante di quella Amministrazione e nel quinquennio ha sempre votato favorevolmente in Consiglio comunale i Piani delle Opere Pubbliche: ieri come allora, il nostro interesse è stato sempre il bene di Cittanova e non certo il calcolo politico. Il Movimento, negli anni, ha dimostrato con i fatti cosa significa agire nell’interesse di tutti: opere, finanziamenti, attività sociali e culturali hanno contribuito in modo decisivo alla vita di Cittanova, raccogliendo il consenso non solo dei Cittadini cittanovesi, ma diventando spesso modello per l’intera Calabria.

“Spazio Civico” nel suo sproloquio parla di tifoserie e di ultras: noi di tifoserie ricordiamo quelle del Bari, del Palermo e del Catania passate dal nostro stadio comunale. Pagine indelebili di storia sportiva che rimarranno nella memoria di tutti. E, forse, a riguardo noi qualche merito lo abbiamo avuto … Loro dov’erano?

Lo ripetiamo ancora una volta: la stella polare del Movimento “A Testa Alta” sono gli interessi puliti di Cittanova e dei Cittanovesi. In politica noi abbiamo sempre parlato di lealtà e di visione comune. Negli scorsi anni non c’è stata nessuna nave in tempesta, tant’è vero che la precedente Amministrazione è rimasta al suo posto fino all’ultimo giorno del mandato. C’è stato, piuttosto, un giudizio negativo e diffuso da parte dei Cittadini su cui siamo intervenuti diverse volte senza ottenere risultati. Alla fine del percorso abbiamo preso atto e abbiamo fatto delle scelte. Ogni legittima azione politica è stata dettata dalla responsabilità.

Poi sono arrivate le elezioni e gli elettori, gli unici giudici che la democrazia conosce, hanno dato il loro giudizio. Il Movimento “A Testa Alta” e le altre forze politiche della Coalizione “Uniamo Cittanova” sono state premiate con numeri clamorosi ottenendo un risultato straordinario. Oggi i bocciati vogliono dare i voti ai promossi.

Le scelte politiche non sono cambi di bandiera, mentre molti componenti di “Spazio Civico” ne hanno cambiate parecchie, e il loro leader, già Vicesindaco di un’Amministrazione fallimentare e più volte bocciato dagli elettori, dovrebbe saperlo bene. La nostra guida sarà sempre l’amore per il paese. La nostra bandiera sventolerà sempre alta e sarà quella di Cittanova.

Noi pensiamo che in politica servano umiltà e rispetto per l’avversario. Non certo le lezioncine presuntuose di chi è stato più volte bocciato dai Cittadini.

“A Testa Alta” resta al servizio della Comunità con la sua storia e il suo impegno: continuiamo a lavorare per la costruzione di un paese migliore e rivolto al futuro. La rabbia e l’astio non saranno mai valori per chi vuole amministrare Cittanova.