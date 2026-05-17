Cinema Teatro Comunale di Oppido Mamertina, protagonista è stato il recital pianistico del Maestro Antonio Morabito

Il Cinema Teatro Comunale di Oppido Mamertina continua il suo percorso di rinascita culturale aprendosi alla grande musica internazionale. Sabato pomeriggio, sul palco della storica struttura cittadina, protagonista è stato il recital pianistico del Maestro Antonio Morabito, artista di fama internazionale profondamente legato alla Calabria e alle sue radici.

Formatosi al Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria e perfezionatosi al Royal College of Music di Londra, dove oggi insegna pianoforte, Morabito ha costruito negli anni una carriera prestigiosa tra Europa, Russia e Stati Uniti, senza però interrompere il rapporto con il proprio territorio d’origine.

Quello andato in scena ad Oppido è stato per il Maestro un ritorno particolarmente sentito, un legame che negli anni si è consolidato anche grazie alla collaborazione con l’Orchestra di Fiati “Giuseppe Rechichi” e con il Maestro Stefano Calderone, figura che Morabito ha definito non solo un punto di riferimento, ma anche una fonte di ispirazione artistica e umana.

Nel corso della serata, il pianista ha parlato di Oppido come della sua “meravigliosa famiglia”, soffermandosi sul valore umano e culturale di una realtà che, nonostante le difficoltà legate allo spopolamento delle aree interne, continua a investire nei giovani e nella musica.

«Oppido Mamertina è una cittadella dell’entroterra calabrese con meno di cinquemila abitanti. Eppure qui esiste un’orchestra di fiati di altissimo livello composta da oltre sessanta giovani», ha dichiarato Morabito. «Questo significa che ogni 75 abitanti c’è almeno un bambino o ragazzo che imbraccia uno strumento musicale».

Parole che raccontano bene il senso di una serata che è andata oltre il semplice concerto, trasformandosi in una riflessione sul valore della cultura nei piccoli centri e sul ruolo della musica come strumento di crescita e appartenenza.

A conclusione dell’evento, il sindaco Giuseppe Morizzi ha donato una targa a Morabito, sottolineando l’importanza di iniziative culturali capaci di valorizzare il territorio e arricchire la comunità attraverso la musica e l’arte, rivolgendo un ringraziamento all’Orchestra di Fiati “Giuseppe Rechichi” e al progetto Aida per l’impegno profuso nel percorso di rilancio del Cinema Teatro Comunale, con la promessa di eventi futuri sempre di grande arricchimento per l’intera comunità.