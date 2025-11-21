Cina, think tank evidenzia progressi nella protezione e governance di fiumi

L’Associazione ANPANA GEPA – Sezione di Cittanova rileva, con profondo rammarico, una persistente e grave inerzia da parte delle Istituzioni competenti nel fronteggiare il fenomeno dei bovini vaganti, che continua a ripresentarsi ciclicamente nel territorio comunale e metropolitano. Tali animali, come è nella loro natura, si spostano alla ricerca di erba e pascolo, trovandoli frequentemente […]