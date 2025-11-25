Centro salute mentale Taurianova, mercoledi 26 novembre ore 21,00 in diretta il sindaco Roy Biasi
Nov 25, 2025 - redazione
Il centro salute mentale di Taurianova al centro delle polemiche incrociate tra cittadini, comitato spontaneo della salute ed i i vertici aziendali dell’Asp di Reggio Calabria, in merito ad una presunto ridimensionamento della struttura, all’avanguardia nella piana di Gioia Tauro, per numero di prestazioni annuali oltre 13 mila accessi. Parlerà, il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, nella diretta di mercoledi 26 novembre alle ore 21,00 sulla pagina facebook e sul portale giornalistico sarà intervistato dal direttore di Approdo Luigi Longo