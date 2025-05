Catanzaro, virale il duetto tra il popolare cantante Mimmo Cavallaro e il noto cardiologo dott. Vincenzo Amodeo. VIDEO

Alla manifestazione per difendere la sanità pubblica a Catanzaro, il duetto tra il popolare cantante Mimmo Cavallaro e il noto cardiologo Vincenzo Amodeo il primario dei record alla cardiologia di Polistena, sotto la sua guida è diventata negli anni N.1 in Calabria nel settore della cardiostimolazione. Amodeo ha chiesto al direttore Lucia Di furia di poter insegnare gratuitamente ai giovani medici il mestiere del cardiostimolatore nelle sale operatorie per poter salvare vite umane, incomprensibile il rifiuto della azienda.