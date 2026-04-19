Cassano All’Ionio, Ida Spezzano: “Riteniamo condivisibili le osservazioni e le preoccupazioni espresse in merito alla situazione dell’area della Torre di Milone dall’associazione Art.21”

Riteniamo condivisibili le osservazioni e le preoccupazioni espresse in merito alla situazione dell’area della Torre di Milone dall’associazione Art.21.

Si tratta di rilievi in larga parte comprensibili, soprattutto là dove si richiama la necessità di garantire trasparenza, informazione ai cittadini e tutela di un’area di grande valore per la comunità.

Proprio in questa direzione si sta muovendo l’Amministrazione Comunale, che, nel pieno rispetto della separazione dei ruoli tra indirizzo politico e gestione tecnica, ha attivato da tempo un costante monitoraggio dell’intervento, ai fini di una rapida concretizzazione dello stesso, previa definizione di una perizia di variante, si ricorda, resasi necessaria dopo i sopralluoghi della Sovrintendenza ai Beni Culturali di settembre 2025, che richiedeva infatti, “relazione dettagliata sulle lavorazioni eseguite e tutti gli atti autorizzativi relativi all’opera”, a quel momento mancanti poiché mai in precedenza richiesti.

Per come emerge dagli atti, l’attesa variante è stata presentata in bozza all’Ente solo il 10/03/2026; il R.U.P. Il successivo 26/03/2026 ha richiesto integrazioni e chiarimenti tecnici puntuali sulla documentazione progettuale presentata, ritenuta non completa sotto diversi profili.

Tali passaggi, di tipo tecnico, sono indispensabili per garantire la correttezza e la sostenibilità dell’intervento e comporteranno un’ulteriore, inevitabile dilatazione dei tempi.

È importante sottolineare, in proposito, che l’Amministrazione comunale, così come per il teatro della Torre di Milone, sta lavorando su tutte le opere pubbliche in corso con l’obiettivo di portarle a compimento, affrontando e cercando di risolvere eventuali criticità o incompletezze emerse nella fase esecutiva, senza trascurare l’accertamento di eventuali responsabilità.

L’obiettivo è uno solo: consegnare alla comunità opere funzionali, sicure e realmente utili, evitando che investimenti importanti si trasformino in occasioni mancate.

Nel frattempo, sempre con riferimento a Torre di Milone, consapevoli dello stato attuale dell’area, ci si è già attivata anche sul piano del decoro e della fruibilità; nei giorni scorsi infatti è stato effettuato un sopralluogo sul cantiere e sono state impartite disposizioni alla ditta esecutrice per procedere alla pulizia delle aree e valutare il possibile arretramento della recinzione di cantiere al fine di restituire, per quanto possibile, ulteriori spazi alla cittadinanza, nello specifico attraverso una riduzione dell’area di cantiere, compatibilmente con le ragioni di sicurezza.

Ciò anche nell’ottica di mantenere un confronto aperto e costruttivo, ad esempio con forze responsabili come Articolo 21, su temi di interesse pubblico come questo, nella consapevolezza che solo attraverso collaborazione, responsabilità e chiarezza si possano ottenere risultati concreti.

Ida Spezzano

Consigliera Comunale di Maggioranza

Cassano All’Ionio

19 aprile 2026