Caso Acqua Leo. C’è la replica dei legali, “Nessuna contaminazione nel lotto attenzionato dall’Asp”

Momenti di paura ieri sera a Cosenza per una sparatoria avvenuta nei pressi della sopraelevata in via Panebianco, e che ha seminato tanto panico tra passanti presenti, dove dalle prime informazioni un ragazzo di 25 anni, L.A., sarebbe stato raggiunto alle gambe da almeno quattro colpi di pistola esplosi da ignoti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e gli uomini […]