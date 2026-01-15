Cartelle esattoriali, Milia (FI): “Il Comune aderisca alla rottamazione, dato che il bilancio dicono sia in ordine”

“Il Comune aderisca immediatamente alle misure di rottamazione delle cartelle esattoriali, consentendo ai cittadini di estinguere i propri debiti con l’ente senza il peso insostenibile di sanzioni e interessi di mora”.

A dichiararlo in una nota è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia.

“Già lo scorso anno l’Amministrazione non ha aderito, privando di fatto molti contribuenti di uno strumento di equità fiscale che avrebbe consentito una boccata d’ossigeno fondamentale, soprattutto in un momento di crisi economica come quello odierno”.

“Sentiamo ripetere costantemente che i conti del Comune sono finalmente a posto: se i conti sono risanati, non si ravvedono motivi ostativi per aderire alla rottamazione – dichiara il capogruppo– con meno tasse e più servizi, partendo proprio dal permettere ai reggini di regolarizzare la propria posizione ”.

“Al contrario, favorire il rientro dei debitori eliminando l’aggravio delle sanzioni e degli interessi, permetterebbe all’ente di incassare somme che altrimenti rischierebbero di restare solo sulla carta, migliorando la liquidità del Comune e, contemporaneamente, venendo incontro alle famiglie” – conclude Milia – per questo, nei prossimi giorni, chiederò ufficialmente al settore tributi di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, evitando sanzioni e interessi, generando, di fatto, un grande beneficio per i cittadini”.