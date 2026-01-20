“Capitale Italiana della Cultura”, Gioia Tauro rimane fuori. Ecco le finaliste

Avevamo appreso dalle dichiarazioni del Sindaco di Gioia Tauro che la città si era candidata ad ospitare il prestigioso ruolo di “Capitale Italiana della Cultura”, purtroppo la decisione della commissione lascia con l’amaro in bocca una intera comunità.

Si rende noto che la Giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” 2028, istituita con decreto ministeriale n. 472 del 2 dicembre 2025, ha individuato, ai sensi del bando di cui al decreto del Capo Dipartimento per le attività culturali 4 aprile 2025, n. 66, ed entro i termini previsti dal decreto del Direttore generale Biblioteche e istituti culturali 12 dicembre 2025, n. 427, i seguenti dieci progetti finalisti:

1. Anagni (FR) – Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce

2. Ancona – Ancona. Questo adesso

3. Catania – Catania continua

4. Colle di Val d’Elsa (SI) – Colle28. Per tutti, dappertutto

5. Forlì – I sentieri della bellezza

6. Gravina in Puglia (BA) – Radici al futuro

7. Massa – La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia

8. Mirabella Eclano (AV) – L’Appia dei popoli

9. Sarzana (SP) – L’impavida. Sarzana crocevia del futuro

10. Tarquinia (VT) – La cultura è volo

Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026, secondo il calendario riportato di seguito, presso la Sala Spadolini della sede del Ministero della cultura. Ogni candidata avrà così la possibilità di illustrare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata massima 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto

La pubblicità delle stesse, prevista dal bando, sarà garantita tramite trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della cultura.

26 febbraio 2026

ORARIO COMUNE 9.00 – 10.00 Anagni 10.15 – 11.15 Ancona 11.30 – 12.30 Catania Pausa 14.00 – 15.00 Colle di Val d’Elsa 15.15 – 16.15 Forlì

27 febbraio 2026

ORARIO COMUNE 9.00 – 10.00 Gravina in Puglia 10.15 – 11.15 Massa 11.30 – 12.30 Mirabella Eclano Pausa 14.00 – 15.00 Sarzana 15.15 – 16.15 Tarquinia



La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 27 marzo 2026. Alla città vincitrice verrà assegnato da parte del Ministero della cultura un contributo finanziario di un milione di euro, per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel dossier di candidatura.