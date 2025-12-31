Campana, donazione di apparecchiature elettromedicali alla RSA: ok del Comune grazie alla Fondazione Rizzo

Un importante gesto di solidarietà a favore della comunità di Campana e degli ospiti della RSA comunale “Carmine Domenico Rizzo”. La Fondazione Cavaliere del Lavoro Carmine Domenico Rizzo ha deliberato un atto benefico consistente nella donazione di apparecchiature elettromedicali, accogliendo positivamente la richiesta avanzata dal Comune.

Così per il Sindaco Chiarello “Le gesta nobili del Cavaliere Carmine Domenico Rizzo si perpetuano anche dopo la sua morte. Dopo aver dato tanto in vita alla nostra comunità e ai nostri compaesani trasferitisi a Bologna, luogo di lavoro del nostro benefattore: Lo statuto della Fondazione, infatti, promuove iniziative sociali da destinare alla nostra comunità e pertanto il nuovo CdA della Fondazione ha inteso realizzare le finalità del suo fondatore.

Grazie all’Intermediazione di sua eccellenza il Prefetto di Cosenza Dott.ssa Padovano, alla interlocuzione tre Il Dott. de Biagi, Amministratore delegato della Fondazione ed il Sindaco Chiarello, é stato dato parere favorevole all’atto di donazione in quanto in linea con le volontà del Cavaliere e le finalità riportate sullo Statuto della Fondazione, per poi procedere all’acquisto.

La decisione è maturata a seguito della valutazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ha riconosciuto la piena coerenza dell’iniziativa con le finalità statutarie dell’ente, esprimendo formale assenso alla realizzazione dell’atto di liberalità in memoria del Cavaliere Carmine Domenico Rizzo.

Nel dettaglio, la Fondazione provvederà direttamente all’acquisto delle apparecchiature dalla ditta Medical Service di Corigliano-Rossano, sulla base di un preventivo complessivo pari a 19.976 euro IVA inclusa. Il materiale comprende un elettrocardiografo portatile con stampante a 12 derivazioni, un elettrocardiografo portatile senza stampante, un’apparecchiatura per fisioterapia a tecnologia LAMBDA YAG e un ecocolordoppler dimostrativo revisionato con due sonde.

Una volta completato il pagamento, la fornitura sarà consegnata direttamente all’Amministrazione comunale. Presupposto fondamentale della donazione, come precisato dalla Fondazione, è la chiara menzione dell’ente quale autore dell’atto benefico, con iniziative di documentazione e comunicazione che ne attestino la riconducibilità alla memoria del Cavaliere Rizzo.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Giunta comunale di Campana che, con apposita deliberazione, ha accettato formalmente la donazione, approvato il preventivo e autorizzato il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione degli atti.

È stato inoltre disposto il comodato d’uso gratuito delle apparecchiature alla RSA “C.D. Rizzo”, affinché possano beneficiarne i cittadini campanesi che ne abbiano necessità, previa eventuale prescrizione medica.

La delibera è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile, demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione degli atti conseguenti.

La Fondazione ha infine espresso un sentito ringraziamento al Prefetto di Cosenza, dott.ssa Rosa Padovano, e ai suoi collaboratori per il contributo determinante offerto alla riuscita dell’iniziativa.

Un intervento che rafforza il legame tra istituzioni e territorio, migliorando concretamente i servizi sanitari e assistenziali a disposizione della comunità locale.