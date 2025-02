Camera dei deputati incontro su formazione e futuro. Il Console Naccari: Piano Mattei? Strumento strategico in ambito geopolitico

Presso la sala del Cenacolo della Camera dei deputati, alla presenza di numerose autorità istituzionali italiane ed estere, si è svolto un incontro su formazione e futuro in riferimento agli attuali strumenti voluti dal Governo per contrastare l’immigrazione irregolare e soddisfare il fabbisogno delle aziende, ovvero il Decreto Cutro e il Piano Mattei per l’ Africa.

In rappresentanza del del Marocco è intervenuto il Console Calabrese Naccari il quale ha evidenziato come il Piano Mattei rappresenti uno strumento strategico in ambito geopolitico e che il Marocco, come di recente ricordato da S.E. Youssef Balla Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, lavora per un partenariato Mediterraneo ed ha aderito fin da subito a questo piano in quanto coincide in gran parte con quelle che sono le priorità nel bacino del Mediterraneo.

Il diplomatico ha ricordato che i progetti di formazione sulle rinnovabili in Marocco, favoriscono opportunità di cooperazione con l’ Italia, formando una nuova generazione di professionisti nell’ ambito delle energie sostenibili, in un ‘ ottica di sviluppo con l’obiettivo di accrescere competenze professionali in loco.

L’ ambizione è quella di creare un centro di eccellenza che diventi punto di riferimento in Africa per istruzione e formazione, con la creazione di nuovi posti di lavoro.

In riferimento al Piano Mattei, il Console Naccari ha altresì rilevato che numerosi sono stati gli incontri in Calabria presso la sede di Gioia Tauro con ordini professionali, rappresenze di enti territoriali, sindacati, camere di commercio finalizzati ad un approfondimento ed una collaborazione con strutture omologhe presenti in Marocco.

Il Console ha concluso il suo intervento, auspicando che lo strumento messo in atto dal Governo Meloni diventi un volano di sviluppo, di collaborazione e di vero partenariato tra l’Italia ed il Marocco.