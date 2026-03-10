Cambio del direttivo per l’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Palmi: Ioculano succede a Romeo

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palmi, riunitasi in Assemblea generale, ha rinnovato il Consiglio Direttivo per il triennio 2026/2029. Presidente è Lucia Ioculano; vice Giuseppe Maffei; segretario Giada Bruzzì; Tesoriere Gaetano Carlizzi; consiglieri Maria Concetta Strangi, Giuseppe Bottiglieri e Francesco Zimbè. L’Assemblea ha inoltre, votato per il rinnovo del Collegio dei Probiviri, così composto: Rocco Romeo, Valentina Patamia, Girolamo Napoli

Il rinnovo è avvenuto al termine del Convegno dal titolo “Debiti fiscali e tutela del contribuente: Procedura di rottamazione ed esdebitazione” organizzato dall’Unione di Palmi con la partecipazione dell’Ordine dei Dottori