Calabria7 si rinnova: identità e valori rafforzati sotto la direzione di Mimmo Famularo

Nuova visione strategica per https://calabria7.news. Il quotidiano si rinnova nell’aspetto mantenendo intatta la sua essenza: fare informazione di qualità, scavare in profondità, portare alla luce ciò che altri nascondono. Rinnovati il design, il marchio e l’assetto proprietario, ma soprattutto ridefinita la vocazione: narrare le storie della regione con determinazione, precisione e libertà da ogni condizionamento.

Al timone, come editore e direttore insieme, troviamo Mimmo Famularo, voce rispettata nel panorama giornalistico calabrese. Professionista affermato, precedentemente alla guida di Rete Kalabria e Zoom24, Famularo ha da sempre affrontato la realtà senza filtri, impegnando il suo percorso professionale in reportage investigativi su criminalità organizzata e centri di potere. Il suo nome è garanzia di autonomia editoriale, la sua scrittura incarna il rifiuto di ogni mediazione.

Calabria7.news: il nuovo polso della Calabria

Con gli auspici di cui sopra, Calabria7 rinnova la sua missione seguendo due direttrici fondamentali.

Da un lato troviamo la tendenza a condurre investigazioni meticolose che vanno oltre la superficie, scavando nelle complessità del territorio per portare alla luce verità nascoste dietro le quinte del potere. Dall’altro lato, invece, offriamo un flusso costante di notizie aggiornate in tempo reale, per tenere il passo con il ritmo incalzante degli eventi quotidiani.

Una testata che racconta la Calabria con schiettezza e trasparenza, senza compromessi né condizionamenti. Siamo una voce editoriale autonoma e rigorosa, che non esita a denunciare chi danneggia questa regione, chi la sfrutta indebitamente o chi tradisce la fiducia dei suoi abitanti.

Un forte editoriale di debutto

Nel suo editoriale di debutto, Mimmo Famularo ha condiviso in modo chiaro quali siano i principi cardine del nuovo corso: “Non abbiamo bandiere di partito, non apparteniamo a nessuno se non ai lettori. Racconteremo i fatti, denunceremo i misfatti, daremo voce a chi non ce l’ha. Calabria7 sarà il giornale di chi resta, di chi lotta, di chi sogna. Perché questa terra merita di essere raccontata con dignità e coraggio” – ha dichiarato il direttore, con parole chiare e pesanti, che ribadiscono l’importanza della libertà di stampa sul territorio.

L’innovazione editoriale orientata al domani

La trasformazione attuata dalla testata si estende con un approccio strategico ben più profondo e articolato della sola proposizione dei contenuti, estendendosi invece all’intera immagine del portale.

Il sito web è stato completamente riprogettato, offrendo ai lettori un’interfaccia intuitiva e più moderna, con un’architettura digitale sviluppata da professionisti di caratura internazionale che assicura un accesso alle informazioni veloce e accessibile a tutti.

La strategia comunicativa include una forte integrazione con i canali social, creando un ecosistema che favorisce l’interazione con i lettori, ne promuove il coinvolgimento attivo e valorizza i loro contributi. Con tali premesse, Calabria7 desidera superare il tradizionale ruolo di testata giornalistica, preferendo divenire una vera e propria comunità di scambio intellettuale, un forum per il dialogo costruttivo e un presidio per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.