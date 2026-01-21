 Calabria, Insediamento IV Commissione consiliare

Si è svolto oggi l’insediamento della IV Commissione del Consiglio regionale della Calabria, che ha visto l’avvio dei lavori sotto la Presidenza del consigliere regionale Sergio Ferrari.

Nel suo intervento in Aula, il Presidente Ferrari ha espresso “profonda gratitudine e alto senso di responsabilità” per l’incarico ricevuto, sottolineando l’orgoglio di presiedere una Commissione strategica per lo sviluppo e la tutela del territorio calabrese. Urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture, difesa del suolo, politiche abitative, viabilità, trasporti e protezione civile – ha evidenziato – sono ambiti che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulle prospettive di crescita sostenibile della Regione.

Ferrari ha rimarcato l’importanza del lavoro sinergico con la struttura amministrativa e tecnica, “motore indispensabile per un’azione efficace e concreta”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai colleghi consiglieri componenti della Commissione, con l’auspicio che la IV Commissione diventi “uno spazio di confronto alto, di merito e di visione”, capace di offrire risposte concrete ai territori, nel rispetto delle regole istituzionali e delle prerogative di ciascuno.

“La IV Commissione sarà il ponte tra le esigenze reali delle comunità e l’attività legislativa regionale”, ha concluso il Presidente Ferrari, ribadendo l’impegno a garantire imparzialità, trasparenza e dialogo costante, affinché il lavoro della Commissione sia riconosciuto per serietà, capacità di proposta e concretezza dei risultati.

In questa occasione, il Presidente Ferrari esprime inoltre vicinanza e sostegno ai territori e alle popolazioni che in queste ore hanno subìto ingenti danni a causa delle avverse condizioni meteorologiche.