Bruttissimo incidente a Rosarno tra due mezzi pesanti, c’è un ferito trasportato in elisoccorso all’ospedale. FOTO

Un bruttissimo incidente si è verificato stamattina a Rosarno nei pressi della SS18, coinvolti due mezzi pesanti nello scontro frontale. Nell’impatto il conducente di uno dei due mezzi è rimasto gravemente ferito, ma non in pericolo di vita. Immediati sono stati i soccorsi del Pet (Postazioni di emergenza territoriale) che insieme ai Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il ferito e subito dopo trasportato all’Ospedale di Reggio Calabria in elisoccorso.