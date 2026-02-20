Bovalino, nasce l’Associazione “Con.Te.Sto APS”: un nuovo patto sociale per l’inclusione e il territorio
Feb 20, 2026 - redazione
In un momento in cui la tutela delle fragilità richiede risposte concrete e competenze integrate, nasce ufficialmente a Bovalino l’Associazione “Con.Te.Sto APS”. La nuova realtà del Terzo Settore, costituita nel pieno rispetto del D.Lgs. 117/2017 e già iscritta al Registro Unico Nazionale (RUNTS), ha la sua sede operativa in Corso Umberto I, 104.
L’associazione non è solo una sigla, ma un’unione d’intenti tra persone con disabilità, le loro famiglie, personale qualificato e professionisti. L’obiettivo è ambizioso: creare un “contesto” (da cui il nome) favorevole allo sviluppo dei diritti e all’assistenza, colmando i vuoti strutturali del territorio attraverso la sinergia con gli Enti preposti.
Un raggio d’azione a 360 gradi
L’Associazione opererà in cinque aree chiave, progettate per abbracciare ogni aspetto della vita quotidiana e sociale:
Sociale e Sanitario: Interventi socio-sanitari e supporto all’inserimento lavorativo.
Educativo e Formativo: Contrasto alla dispersione scolastica, al bullismo e alla povertà educativa.
Culturale e Ricreativo: Promozione dell’arte e tutela del patrimonio paesaggistico.
Ambientale e Agricolo: Valorizzazione dell’agricoltura sociale.
Sportivo: Diffusione dello sport dilettantistico come strumento di inclusione.
Il Direttivo
A guidare “Con.Te.Sto APS” è un gruppo che unisce una consolidata esperienza associativa a solide competenze professionali:
Presidente: Dott.ssa Daniela Molinaro
Vicepresidente: P.I. Vito Crea
Segretario: Dott. Guido Crea
Tesoriere: Dott.ssa Rosalba Varacalli
“Vogliamo mettere a disposizione del territorio un mix di esperienze diverse per rispondere ai bisogni delle persone fragili,” dichiarano i fondatori. “Il nostro scopo unico è il benessere della persona, da perseguire non solo attraverso l’assistenza, ma promuovendo una cultura dei diritti e dell’inclusione attiva in ogni ambito della società.”
Con l’apertura della sede in Corso Umberto I, “Con.Te.Sto APS” si candida a diventare un punto di riferimento fondamentale per Bovalino e per l’intero comprensorio, invitando cittadini e istituzioni a collaborare per la costruzione di una comunità più equa e solidale.