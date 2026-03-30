Bezzecchi vince anche ad Austin, doppietta Aprilia con Martin secondo

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne catanese, pluripregiudicato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in viale Castagnola in seguito alla richiesta di aiuto di una donna che, spaventata dal comportamento del fratello, aveva contattato il numero […]