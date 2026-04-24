Belvedere Marittimo: il gruppo Futura contro il bilancio di previsione 2026 

All’indomani della seduta del Consiglio Comunale, tenutosi martedì 21 aprile presso Palazzo Nastri, nel centro storico di Belvedere Marittimo, il gruppo consiliare di minoranza “Futura’ ha giudicato negativamente il bilancio di previsione 2026. Dal documento, approvato in ritardo e in condizioni di esercizio provvisorio, sono emerse alcune criticità specie in merito al tema della riscossione delle entrate. dati hanno mostrato livelli elevati di evasione e accantonamenti consistenti nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, con conseguente immobilizzazione di risorse che avrebbero potuto essere destinate ai servizi per i cittadini.

Anche il dato relativo all’avanzo di amministrazione, superiore ai 10 milioni di euro, è risultato solo apparentemente positivo: una quota rilevante risulta infatti vincolata o accantonata, rendendo tali risorse di fatto non disponibili.

Ulteriori criticità riguardano il servizio idrico: per Futura infatti, il documento approvato non contiene azioni concrete al monitoraggio e al controllo delle perdite di acqua potabile il cui uso, sproporzionato rispetto alle utenze a ruolo, si traduce in costi di fornitura di quasi 600.000 euro.

In merito alla raccolta differenziata, il documento manca dell’estensione del servizio porta a porta in tutte le contrade del paese, causando un peggioramento della percentuale della raccolta nel territorio.

Sono inoltre emersi ritardi nelle procedure di gara e nel rinnovo di contratti strategici, come nel caso del servizio di gestione del depuratore, il cui affidamento è risultato scaduto, con possibili ricadute sull’efficienza dei servizi e sulla gestione delle risorse pubbliche.

Per quanto riguarda la riqualificazione del centro storico, le risorse iscritte a bilancio non sono state concretamente utilizzate, mentre desta preoccupazione l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione con 75.000 euro sottratti dai 131.939,11 euro destinati a interventi di manutenzione, riqualificazione urbana e messa in sicurezza.

Il gruppo Futura ha dunque confermato il suo voto contrario al bilancio, ritenendolo privo di priorità, scelte e visione amministrativa, risultati carenti; l’obiettivo è quello di svolgere un ruolo attivo nell’esclusivo interesse della comunità.

Durante la seduta del Consiglio, Futura ha inoltre rinviato la discussione in merito alla fida pascolo e alla tassa di soggiorno per approfondire alcune criticità emerse nella lettura degli atti.

Mariarosaria Valente