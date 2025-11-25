Aviazione in Cina, a ottobre +20% traffico passeggeri e merci internazionali
Nov 26, 2025 - redazione
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A ottobre, l’industria
dell’aviazione civile cinese ha registrato un incremento annuo di
oltre il 20% sia nel traffico passeggeri internazionale che in
quello delle merci.
Per la prima volta nella storia, il volume mensile nazionale di
trasporto aereo di merci e posta ha superato le 900.000
tonnellate, secondo i dati resi noti martedì dall’Amministrazione
dell’Aviazione Civile della Cina.
In ottobre, il giro d’affari totale del traffico di trasporto del
settore ha raggiunto 14,6 miliardi di tonnellate-chilometro, in
aumento del 10,8% su base annua.
Il volume di trasporto passeggeri ha raggiunto 67,84 milioni, con
un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, mentre il volume di trasporto di merci e posta è
cresciuto del 13,4% a circa 917.000 tonnellate.
Nei primi dieci mesi, il totale del traffico di trasporto del
settore è aumentato del 10,3% su base annua a 136,63 miliardi di
tonnellate-chilometro. Nel periodo sono stati effettuati circa 650 milioni di viaggi passeggeri, in crescita del 5,3% su base annua, mentre il volume di trasporto di merci e posta è aumentato del 13,9% a 8,31 milioni di tonnellate.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-