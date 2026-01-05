Aurora Foti vince con Luigi Tenco su Rai1

Di Fameli Foti Rosa

Aurora Foti la giovane musicista e cantautrice palmese da settembre 2025 è in gara nella trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” in onda su Rai1. La trasmissione “Canta che ti passa” è un torneo formato da squadre di navigati della musica che si sfidano da casa, cantando brani indelebili del panorama musicale italiano e internazionale. Le sfide canore si dividono in gironi eliminatori. Domenica 4 gennaio 2026, la giovane artista palmese Foti di soli ventuno anni, inizia l’anno nuovo con il botto, esibendosi per la seconda volta sugli schermi di Rai1 in diretta televisiva con un brano indelebile del 1965 scritto da Luigi Tenco, Vedrai Vedrai. Nonostante il brano così impegnativo e difficile, Aurora colpisce i giurati di Uno Mattina in Famiglia conquistando ben quattro dieci, mai successo durante le precedenti puntate in onda quest’anno. Grazie al brano di Tenco, con un messaggio ricco di speranza e resilienza, Aurora conquista la puntata e i giurati. Supportata dalla famiglia essendo Aurora figlia d’arte; ricordiamo il papà Pasquale Foti cantautore e musicista fondatore del noto gruppo di musica folk palmese Calabrisound, dove Aurora ha calcato i primi passi sul palcoscenico, e dallo staff di Rai 1 che ha seguito la giovane maestra poliedrica in questo percorso artistico. Ovviamente un grande lavoro è stato svolto anche dai docenti di Canto, Pianoforte e Violino, che seguono la brava e talentuosa polistrumentista: le maestre Liliana Marzano per il canto classico, e Badrya Razem per la sezione jazz, il maestro Rosario Pavone per la sezione pianoforte e il M Pasquale Faucitano per il violino. Aurora si sta preparando già per la sua terza esibizione che andrà in diretta molto probabilmente in primavera, sempre su Rai1. Per ora non ci resta che rivederla su RaiPlay nella puntata di Domenica 4 Gennaio 2026, di Uno Mattina In Famiglia cercando Aurora Foti nella rubrica musicale dedicata. Aurora è una brava e giovane artista, studente del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, già laureata in pianoforte e canto jazz con il massimo dei voti e menzione d’onore per jazz. Ultimamente la Foti ha vinto il Premio Assoluto del Conservatorio di Musica “F.Cilea”, per l’anno 2025 categoria Jazz. Aurora giovane talentuosa polistrumentista farà senz’altro parlare di sé anche in seguito. L’esibizione intensa e struggente su Rai1 di Aurora F. con il brano di Luigi Tenco ha letteralmente steso la giuria ed i presentatori Rai, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini e Monica Setta. Il tavolo dei giurati formato da professionisti della tv, come: Monica Setta (una delle presentatrici), il Colonnello Francesco Laurenzi, Maria dal Monte e Veronica. Con loro nella rosa della commissione c’era l’esperta di musica Federica Gentile, che ha concluso alzando anche lei la paletta con il voto massimo possibile, il suo ultimo e determinante dieci, per un totale di ben quaranta punti. Tutti dieci per la giovanissima cantante palmese, un record unico televisivo per la trasmissione di Rai 1, edizione ‘25/’26. Auguriamo ad Aurora un futuro prospero e ricco di soddisfazioni e tanta buona Musica.