Aurora Foti sorprende Uno Mattina In Famiglia e vola ai quarti di finale di Rai1

Di Fameli Foti Rosa

Nuovo successo per la cantautrice palmese nella puntata dell’8 marzo 2026 dedicata alla Festa della Donna: Aurora Foti conquista i quarti di finale del format “Canta che ti Passa” di Rai1. Dopo i quattro dieci del 4 gennaio e il trionfo del 22 febbraio scorso, la giovane artista calabrese prosegue il suo percorso nel talent canoro di Uno Mattina in Famiglia e continua a sorprendere il pubblico di Rai 1. La giovane cantautrice palmese, già protagonista di numerosi successi nel talent “Canta che ti Passa”, ha raggiunto un nuovo traguardo nella puntata dell’8 marzo 2026, dedicata alla Festa della Donna, la proclamazione ufficiale, accedendo così ai quarti di finale del torneo musicale di Uno Mattina in Famiglia. Il percorso della Foti, inizia su Rai1 a novembre 2025 con la prima esibizione dedicata a “Yesterday” brano iconico dei Beatles; prosegue con il record dei quattro dieci ottenuti il 4 gennaio con il brano “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco e poi con l’interpretazione impeccabile di “Nel Blu Dipinto di Blu” del 22 febbraio scorso. Il 23 febbraio 2026 durante la manifestazione “Oltre il Sogno” tenutasi presso palazzo San Nicola a Palmi, riceve un riconoscimento importante da parte della Consulta Giovanile del Comune di Palmi. Aurora viene premiata come Eccellenza Calabrese Palmese. Il tutto conferma una crescita artistica costante. Aurora porta sul piccolo schermo una vocalità matura, una formazione jazzistica solida e una presenza scenica che conquista pubblico e giuria. I primi passi artistici affondano le radici nella tradizione familiare: figlia del cantautore e musicista folk Pasquale Foti “Calabrisound” che tutti ricorderanno per il Cd dedicato alla Varia di Palmi (patrimonio UNESCO dal 2013) e per aver partecipato su Rai2 con Aurora ad “E Viva il Video Box”, trasmissione ideata da Fiorello. Aurora nasce come pianista e nel 2025, consegue la seconda laurea questa volta in Canto Jazz, al Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, a pieni voti con menzione d’onore. Vince nello stesso anno in ottobre il Primo Premio Assoluto del Conservatorio nella categoria Jazz. Premi, riconoscimenti e collaborazioni arricchiscono un percorso già luminoso. Nel 2025 incide il suo singolo “Sfigato” presso lo storico studio “Il Cortile” di Milano (premiata dalla Fondazione Estro Musicale) attualmente in fase di promozione social e piattaforme digitali online. Oggi, con il suo singolo “Sfigato” e un cammino televisivo in piena ascesa, Aurora rappresenta una delle voci più promettenti della nuova scena musicale calabrese. In attesa delle battute finali del contest di Rai1 facciamo un grosso in bocca al lupo a questa giovane artista palmese, che sia da monito per tutti i giovani che vogliono cominciare un percorso artistico importante.

https://www.raiplay.it/video/2025/12/UnoMattina-in-famiglia—Puntata-del-04012026-48f8b14d-649c-4d9f-8109-4cc1641ddc2a.html?fbclid=IwVERTSAQcyQhleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7Bf66ayX3cp4dSkmMlcEmlSHbCJzPFuU0ZJaehxOukm157LXSicE3GsCJ7EA_aem_i3u-03PxjXrMC43C1ZNFRw&sfnsn=scwspmo ( minuto 4.20)

https://www.raiplay.it/video/2026/02/UnoMattina-in-famiglia—Puntata-del-22022026-7a64d0c6-4341-419e-b74c-7e076fff2958.html (minuto 5.40)

(videoclip title “Sfigato” di A. e P. FOTI)