Aurora Foti nuovo successo a “Canta che ti Passa” conquista Rai1

Aurora Foti cantautrice e polistrumentista continua a imporsi sulla scena nazionale con un nuovo trionfo nel talent “Canta che ti Passa” di Uno Mattina in Famiglia su Rai 1. Dopo il record dei quattro dieci ottenuti dalla giuria il 4 gennaio 2026 con il brano “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco (noto cantautore scuola genovese), la giovane cantante di Palmi ha replicato il successo domenica 22 febbraio, interpretando con eleganza e personalità “Nel Blu Dipinto di Blu” di Domenico Modugno. La sua formazione jazzistica e la maturità vocale nonostante l’età giovane, hanno convinto la giuria, con l’accesso alla fase successiva del torneo. La trasmissione Rai del weekend è condotta da Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Monica Setta; affiancati dal Colonnello Francesco Laurenzi e da Maria e Veronica Dal Bosco. Ma torniamo al talento Foti: figlia del cantautore folk Pasquale Foti, Aurora nasce come pianista e nel 2025 consegue la seconda laurea, questa volta in Canto Jazz, presso il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. L’artista reggina ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “Eccellenza Calabrese” (2013) per i risultati artistici ottenuti e per le pubblicazioni del padre, in particolare per il Cd “Viva La Varia” (duo con la figlia) dedicato alla festa della Varia, da allora Patrimonio immateriale dell’umanità “UNESCO”. Di recente Aurora è stata insignita nella recente manifestazione “Oltre il Sogno” premiata come “Eccellenza Palmese” dalla Consulta Giovanile di Palmi e dall’assessore alle politiche giovanili Salvatore Celi. Il percorso Rai per la Foti è iniziato presto, dopo un riconoscimento ottenuto a Milano all’Expo dalle mani di Rita Pavone e Teddy Reno, sempre nel 2015 viene selezionata dalla redazione della trasmissione “I Fatti Vostri” di Rai2. Prosegue la crescita nel 2024 in duo musicale con il papà Pasquale, all’interno del contest “E Viva il Video box” da un’idea di Rosario Fiorello. Aurora, artista precoce, già a cinque anni si esibiva su palchi e tv locali interpretando alcuni brani inediti del padre dedicati all’infanzia (“Mi ‘nsonnai a Pinocchio” brano eseguito davanti a Maria de Filippi negli studi Elios a Roma palinsesto dedicato ai bambini). Tra questi brani primordiali spiccava proprio quello che da il titolo al Cd “Viva la Varia”; brano eseguito come apertura del concertone del cantante palmese Beppe De Francia. Con talento, disciplina e una forte presenza scenica, Aurora Foti continua oggi a rappresentare con orgoglio la tradizione musicale di Palmi, terra di grandi maestri come Francesco Cilea e Nicola Antonio Manfroce, ma anche la novità, con il suo ultimo lavoro, da cui è nato il video clip premiato nel 2024 dalla Fondazione Estro Musicale di Milano. Nel 2025 Aurora incide finalmente il suo singolo dal titolo “Sfigato”, presso lo storico studio di registrazione il Cortile di Milano. La promozione dello stesso è in fase di rodaggio; video presente nella pagina you tube della Fondazione. Presto il brano inedito sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali online. Tornando al “Canta che ti passa” in Rai, la gara prosegue anche nel periodo dedicato al Festival di Sanremo e la comunità calabrese attende con entusiasmo i prossimi passi di questa giovane promessa. Facciamo un grosso in bocca al lupo ad Aurora Foti ad majora semper!

