Aurora e Pasquale Foti ospiti in diretta dall’Airport di Lamezia Terme

di Fameli Foti Rosa

Il lounge dell’Airport di Lamezia Terme si è trasformato, venerdì 13 marzo, in un vero salotto musicale grazie alla diretta di LaC TV (canale 11 DTT e Radio in streaming su LaC Play) del programma “Ma cosa hai messo nel caffè”, condotto da Luigi Grandinetti e Simona Palaia. Ospiti della puntata Aurora e Pasquale Foti, cuore del progetto Calabrisound, da anni impegnato nella valorizzazione della cultura musicale calabrese, e non solo. L’incontro si è aperto con “Emigrazioni”, il brano con cui il cantautore-chitarrista Pasquale Foti racconta le storie dei calabresi partiti per America, Australia, Canada e tanti altri paesi del Mondo. Una canzone che parla di radici, memoria e identità, evocando immagini di valigie di cartone e partenze all’alba. Protagonista della diretta anche la cantautrice e musicista Aurora Foti, reduce dai suoi recenti passaggi su Rai 1 nella rubrica “Canta che ti passa” di Uno Mattina in Famiglia. In studio ha condiviso emozioni e ricordi dell’esperienza televisiva (ancora in gara), prima di eseguire “Yesterday” dei Beatles, interpretata con eleganza e sensibilità. Il momento più intimo è arrivato con “Amuri Amuri”, che Pasquale ha dedicato alla moglie, mentre il finale ha visto padre e figlia unire ancora una volta le loro voci in “Beautiful That Way – Smile”, regalando al pubblico un’atmosfera intensa e familiare. Ma torniamo a Pasquale Foti artista poliedrico che trasforma la vita quotidiana in musica autentica. Tra i suoi brani più significativi eseguiti venerdì a LaC Tv c’è un pezzo iconico che trascina il pubblico: “Mannaja lu bisognu”. Durante la trasmissione anche i presentatori Luigi e Simona, oltre che i passanti viaggiatori, hanno interagito con Pasquale, artista definito da scrittori e storici affermati, uno degl’ultimi cantastorie. Una denuncia del menefreghismo sociale: tutti dicono “se hai bisogno chiamami”, ma quando serve davvero ci si ritrova soli, affidati alle persone care. Con questo pezzo Foti dà voce a una verità condivisa ma taciuta. La sua musica, radicata nella tradizione calabrese e aperta alle contaminazioni, racconta fragilità e resistenze quotidiane, intrecciandosi con il talento della figlia Aurora e con la visione culturale del progetto Calabrisound.

Il percorso di Aurora è stato arricchito, lo scorso 23 febbraio, dal Premio talento della città di Palmi, distintasi in tv nazionale, assegnato dalla Consulta Giovanile di Palmi e dall’assessore Celi. Un riconoscimento che conferma la sua crescita artistica. Tra i progetti più recenti, grande attenzione per il brano “Sfigato”, presentato in diretta a LaC tv in versione chitarra e voce. Il pezzo ha vinto la Live Edition 2024 della Fondazione Estro Musicale di Milano, garantendo ad Aurora l’incisione gratuita, un videoclip girato nella sua Palmi e una promozione web e social dedicata. «Ognuno ci si può rispecchiare», ha raccontato l’artista parlando del significato del brano. La diretta radio-tv a Lamezia si è trasformata in un’ora di musica e racconto, in cui la Calabria è apparsa per ciò che è: una terra che canta, che ricorda, che cresce. Calabrisound continua a esserne una delle voci più autentiche, e Aurora Foti la giovane cantautrice polistrumentista, talento calabrese, protesa verso un futuro luminoso.